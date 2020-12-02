《荒野大镖客 OL》今日单独在 Steam 开卖，售价 35 元

IT之家 12 月 2 日消息 今天，《荒野大镖客：救赎 2》在线模式《荒野大镖客 Online》上线 Steam，国区售价 35 元。

游戏介绍：



一脚踏入 Red Dead 线上模式生气盎然、时刻演进的世界，亲身体验在美国拓荒边境闯荡的生活。 走出属于您的职涯之路，与执法人员、不法帮派分子或凶猛的野兽展开生死搏斗，在美国拓荒边境闯出自己的人生。

您可以选个地方扎营安顿，也可以出发探索这个万千世界，自由选择要千里走单骑，还是要组成武装队携伴共游。您可以造访北方白雪皑皑的崇山峻岭，也可以深入南边泥泞不堪的沼泽地；可以远赴迢遥的哨站，亦能在繁忙的农场或人声鼎沸的城镇驻足。在这个深刻动人又细致不已的世界，您可以纵马追捕通缉要犯；可以举枪打猎、钓鱼、贸易；可以搜集奇珍异宝；可以偷偷搭起蒸馏设备，开创自己的私酿酒事业，或是成为一名博物学家，细细探究动物王国的奥秘等等，无限可能待您探索。 与数以百万计的玩家一同驰骋美国大西部，尽情体验这个丰富多彩世界的全新游戏内容、全新特色功能和健全的游戏机制，让您玩几年也不厌倦。

IT之家了解到，《荒野大镖客 Online》最低配置要求为GTX 770显卡，推荐 GTX 1060 显卡，游戏支持繁体中文。

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