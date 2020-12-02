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每月享 168 元出行礼包：滴滴超级会员月卡 12.9 元、季卡 37.9 元

2020/12/2 17:58:28 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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每月享168元出行礼包：滴滴超级会员月卡原价25元、季卡原价75元，活动限时5折特惠：月卡12.9元（点此购买）、季卡37.9元（点此购买）。

活动时间：12月2日 - 6日

注：同一用户单次最多可购买10次31天超级会员、10次93天超级会员，同一个账号、同一个手机号、同一个支付账号以及同一个设备号均视为同一用户。

会员大促合集

会员名称原价/活动价购买
滴滴出行（12月2日 - 6日）
超级会员季卡￥75/￥37.9点此
超级会员月卡￥25/￥12.9点此
腾讯视频（12月1日 - 3日）
超级VIP双年卡+季卡￥1124/￥479点此
超级VIP双年卡+季卡￥1124/￥479点此
超级VIP年卡+月卡￥538/￥238
点此
超级VIP年卡+月卡￥538/￥238
点此
超级VIP季卡￥148/￥73点此
超级VIP季卡￥148/￥73点此
芒果TV（12月1日 - 3日）
VIP会员双月卡￥40/￥9.9点此
VIP会员双月卡￥40/￥9.9点此
优酷（12月1日 - 3日）
VIP会员年卡+月卡￥218/￥99点此
VIP会员年卡+月卡￥218/￥99点此
喜马拉雅FM（11月30日 - 12月5日）
VIP会员年卡￥218/￥98点此
VIP会员年卡￥218/￥98点此
百度网盘+百度文库（11月28日 - 12月4日）
网盘超级年卡+
文库会员月卡		￥384.9/￥194点此
网盘超级年卡+
文库会员月卡		￥384.9/￥194点此
网盘超级年卡+
文库会员年卡		￥459.9/￥238.8点此
网盘超级年卡+
文库会员年卡		￥459.9/￥238.8点此
百度文库（11月27日 - 12月4日）
文库会员15个月￥149/￥65.9点此
文库会员15个月￥149/￥65.9点此
文库会员9个月￥89.9/￥34.9点此
文库会员9个月￥89.9/￥34.9点此

• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

滴滴超级会员权益

• 出行礼包

1、含6张快车优享通用4元立减券，普通快车行程可用、优享行程可用；

2、含5次专车85折折扣券，专车折扣限呼叫专车时使用，支付时选择使用该权益在支付金额上享8.5折优惠，最高减10元/次；

3、含1张豪华车38元立减券，豪华车行程可用。

• 高效出行

含3次「快速通道」权益，在出行高峰时，您可使用该权益在呼叫快车时进入快速通道（通道未满时），最大限度缩短叫车等待时间。如遇使用高峰可能出现“通道已满”情况，此时该权益暂不可使用。

• 行程保障

1、含2次「接驾超时补偿」权益，若司机到达上车点接驾时间比预估接驾时间超时3分钟及以上，该权益自动生效，将补偿您1张5元快车立减券；

2、含10次行程的「100万额度点滴行程保」，该权益在开通滴滴超级会员后按引导领取即可。1次行程价值1元，共计10元。您出行过程中将由滴滴金融提供点滴行程意外保障，包含100万元保额的行程意外保险和代理陪专家服务，行程类型包含快车（包含优享、拼车）、专车、 豪华车、出租车。（理赔说明：事故发生后请拨打滴滴金融客服热线4006080966报案,客服人员将安排专门理赔人员与您联系，协助处理）

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关键词：滴滴出行会员

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