苹果 iPhone12 信号差，到底是谁的锅

用户等待一年多的苹果首款 5G 手机 iPhone 12 系列，又「翻车」了。

最近一段时间，国外论坛、社交网站有不少用户反馈 iPhone 12 系列信号不好。比如，苹果官网社区一位用户名为 Rvsjnr 的网友反馈，iPhone 12 Pro 信号很差，与安卓手机相比，不能在房间同一地点拨打电话，每次打电话时，需要走到房间外面。

一位 Reddit 用户表示自己离开房间后，iPhone 12 Pro 先后经历零信号、无服务、无网络数据，又恢复到 4G 网络。该用户还发现，iPhone 12 会根据电池情况自动在 4G 与 5G 网络上切换，网络却一直显示 5G 信号。

后面证实，iPhone 12 信号不好不是个案，而是普遍现象。

国内也有不少用户吐槽，很多情况下 iPhone 12 信号波动频繁，甚至可能没有任何信号，切换飞行模式、更换 SIM 卡无法解决问题，必须重启手机才能获得良好的信号。没有信号时，甚至连接不上 WiFi。以上问题在 iPhone 12 全系列手机中都有出现。

根据外网用户说法，美国运营商 Verizon 指出 iPhone 12 信号不好是苹果的问题，而苹果售后部门却称运营商需要更换软件，矛头指向了 Verizon。苹果客服在回复媒体的问询中称，重插 SIM 卡、更换运营商、更新系统可避免手机无信号。iPhone 12 信号差可能是软件冲突和间歇性问题，是否为硬件方面问题尚不能确定。

一位 iPhone 12 用户告诉极客公园，自己使用 iPhone 12 频率不高，信号有没有变差不确定，但可以肯定的是跟前代产品相比信号并没有变好。

甩掉英特尔，重新拥抱高通后，苹果的「信号」问题依旧没有得到彻底改善。从初代苹果产品延续至今，信号问题一直是苹果手机最大的「心病」，也让英特尔不幸「背锅」。

英特尔不该背锅？

起初，苹果 iPhone 全系列均采用高通基带，2016 年起，苹果逐步摆脱高通单一供应商，部分手机型号采用了英特尔基带。2018 年，苹果 iPhone XS 系列全部采用英特尔基带。

事实上，自 2016 年苹果刚刚采用英特尔基带时，外媒就比较过相同机型采用英特尔基带与采用高通基带的性能差异。Cellular Insights 数据显示，在每一项独立测试中，搭载高通基带的 iPhone 7 Plus 以显著的性能优势压倒搭载英特尔基带的 iPhone 7 Plus，两者性能差距明显，至少差距 30%，最高达到 75%。

这些测试包括 4G 接收能力、上传、下载，相同信号强度下，网络的吞吐量等等。换句话说，一旦用户遇到强信号环境，手机信号却较差的状况时，完全可能是因为基带芯片性能不佳引起的。

从此，苹果手机信号不好便与英特尔基带性能差产生了强关联。2019 年，苹果与高通官司大战和解，为 5G 时代重新回归高通基带阵营做足铺垫。2020 年，iPhone 12 全系重新采用高通基带。

就在大家以为信号问题将不再成为苹果产品的掣肘时，苹果手机再次因为信号问题登上热搜，而此时信号问题已和英特尔没有任何关联。

当然，这不是苹果第一次陷入「信号门」，手机信号不好更可能与手机天线设计有关。

2010 年 6 月，iPhone 4 在全球范围内发售，这款被苹果誉为有史以来最轻薄的智能手机却出现了一系列奇怪的事情。用户很快发现，当他们手握住电话时，电话网络信号消失，有时通话完全中断。

苹果意识到问题的存在，但却没有预料到问题的严重性。

苹果发言人称，「握住任何电话都将导致天线性能下降，这是每一部无线手机都存在的事实。」甚至，苹果 CEO 史蒂夫 · 乔布斯也对天线事件轻描淡写，「所有手机都存在敏感区域，请注意握手机的方式。」

发售一个星期后，苹果试图通过以软件更新的方式解决问题，结果背道而驰，情况变得更加糟糕。又一个星期后，以《消费者导报》为首的媒体建议用户避开购买 iPhone4。群起而攻之下，苹果选择妥协。在紧急情况说明发布会上，乔布斯承认了苹果的不完美，iPhone4 不是软件问题，而是硬件问题，苹果将为用户提供免费的手机保护外壳，避免「死亡之握」。

手机基带芯片负责信息处理，处理后的信息再通过射频芯片发送给基站，基站反馈信号给射频芯片，最终完成手机移动通信。

苹果手机信号不好绝不仅仅只有基带性能的问题。「基带好比人的大脑，射频、天线好比嘴巴和耳朵，一个人听不懂你说什么，不代表脑子不好，可能是哑巴、耳不聪。」曾做过十五年产品经理的李泽澄进一步告诉极客公园（ID：geekpark），英特尔基带前身是英飞凌，2010 年英特尔收购英飞凌无线部门，苹果前三代产品都采用的是英飞凌基带解决方案，英飞凌半导体射频技术很强。并且手机信号不好，基带在其中的影响因素很小。

英特尔的「锅」卸下来了，但 iPhone 12 系列信号不好的真正原因又是什么？

极致设计并非没有代价

通信技术演变到 5G 阶段，影响手机信号的因素更加复杂。

vivo 5G 研发负责人秦飞曾在专访中介绍过手机从 4G 升级 5G，给硬件与软件设计带来的难点。硬件方面 5G 手机需要更多的天线，对应的芯片元器件数量增加了，带来空间面积增加 20%-30%，意味着其他器件体积要缩小，手机空间排列难度更大。特别是，天线包括 4G、5G、蓝牙、WiFi 功能， 4G 和 5G 天线如何共享，天线位置布局需要根据用户使用场景设，以及 5G 手机材质、大小、尺寸进行大量调试工作。

同时，5G 速率很高，容易存在信号泄漏的情况，需要不断调节，才能不致于信号断裂，达到稳定效果。软件方面最大的难点在于对 5G 协议的理解，开发过程中，不同厂商对协议的理解不完全一致。需要大量的协议优化、外场测试，才能保证手机通信可靠、稳定、不死机、不断线。

尤其是苹果长期以来对产品设计有极致追求，市面上的手机产品都是在现有条件下妥协的最好结果。过于追求某一极的体验，往往会产生相应的代价。

比如，苹果 MacBook 只有一个端口，电脑充电时无法连接其他设备；iPhone 手机去掉耳机插孔，用户不得不为 AirPods 买单；苹果对 iPhone 超薄、光滑极致追求，导致 iPhone 易碎性；苹果 Magic Mouse2 设计时尚，握持、使用、充电却不方便。

「5G 手机天线多，当天线布局与 ID 设计产生冲突后，iPhone 很有可能更优先考虑 ID 设计。与安卓 5G 手机相比，iPhone 12 更加轻薄，肯定会牺牲一些性能。况且，一些新技术存在端到端问题很正常，有些问题前期测试发现不了，可能大规模上量后才能发现。」中国移动李文智告诉极客公园。

此外，苹果手机信号不如安卓手机还有一个重要因素。李泽澄认为，苹果无法像华为等通信厂商包揽从基带、基站到手机、实网测试一整套系统所有的环节。

尤其是在今年疫情非常态下，给手机厂商带来更大的挑战。

「手机的工业设计、结构设计、天线设计都会影响到手机信号能力，甚至包括手机在各种环境下测试的强度，是一个系统工程。今年疫情影响，对手机测试、调优产生特别不利因子。」李泽澄说。