米家互联网对开门冰箱 540L 发布售 2999 元，小米人体传感器 2 同期众筹

12 月 2 日晚间消息，近日小米发布了冰箱新品——米家互联网对开门冰箱 540L，这是米家冰箱产品系列目前容量最大的冰箱产品。正式售价为 3699 元，首发价 2999 元。

米家互联网对开门冰箱 540L 拥有 540 升储物空间，其中冷冻室容量为 189L，冷藏室容量为 351L，内置双排直开抽屉，超宽 8 格置物门搁架，可以满足全家一周食材的贮存需求。

提供超大容量的同时，米家互联网对开门冰箱 540L 的整机厚度仅 660mm，箱体宽度和高度分别为 905mm 和 1770mm，可嵌入橱柜，钛空灰极简外观适合搭配各种室内风格。

米家互联网对开门冰箱 540L 采用了风冷无霜技术。相比于传统直冷冰箱，风冷最大的优点是无霜。它通过瀑布式下沉出风，将冷气输送到每个角落，避免直吹食材，让果蔬水润不干瘪。

在节能静音方面，米家互联网对开门冰箱 540L 采用双变频机组，包括直流变频风机与变频压缩机，符合一级能效标准，省电低噪，官方标注日常耗电量为 0.96 度电 / 天，并能保持 39dB 静音运行。此外它还配置 4 枚温度传感器，可根据不同使用场景智能调节温度。

为方便用户调整冰箱设置和管理食材，米家互联网对开门冰箱 540L 采用了全新的电脑控温交互，冰箱门上集成了一块 LED 触控面板，家中老人也能轻松操作。

米家互联网对开门冰箱 540L 还接入了小爱同学语音控制和米家 APP。用户能调整冰箱的温度和制冷模式。出差旅行期间，用户也能远程查看、设置冷冻室与冷藏室的温度，调节冰箱模式。

据悉，米家互联网对开门冰箱 540L 于 12 月 1 日 0 点开启预售，12 月 10 日在全渠道现货开售，正式售价为 3699 元，首发价仅 2999 元，并赠送价值 99 元的米家加湿器，有需要的朋友不妨留意一下。

米家互联网对开门冰箱 540L 与目前市面上普遍定价在 4000 元 - 6000 元左右的同类型冰箱产品相比，也有不错的价格优势。正式售价为 3699 元，首发价仅 2999 元，并赠送价值 99 元的米家加湿器。将于 12 月 1 日 0 点开启预售，12 月 10 日在全渠道现货开售。

除了冰箱新品，12 月 2 日小米商城开始众筹小米人体传感器 2，零售价 59 元，众筹价 49 元。

小米人体传感器 2 采用了兼容性更好的蓝牙 5.0 协议，功耗进一步降低，同时响应速度也得到了提升。除了拥有常规的移动监测、智能联动（米家 IoT）等功能之外，还增加光照检测功能，可通过检测环境光的亮度，自动调整传感器的识别灵敏度。