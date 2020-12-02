IT之家，高薪诚聘！

IT之家开启2021年度招聘计划，涉及内容编辑、新媒体运营、视频编导、技术开发等岗位。欢迎投递简历，也欢迎可全职实习的2021届毕业生加入。

要求及薪资，请看具体岗位需求。

一、简历投递和此次招聘的注意事项



投递简历时邮件主题请注明 个人姓名+应聘岗位+电话 ，并务必附上简历及作品（必须）；

所有岗位均为全职，工作地点现阶段位于山东省-青岛市-市南区-动漫产业园E座；

二、本次招聘岗位和具体要求

新媒体运营

运营IT之家微信公众号或微博帐号；

负责IT之家微信公众号的内容运营、活动策划及执行；

对行业热点或话题敏锐，有一颗热忱而又八卦的心；

对数据敏感，细节控；手快麻利，沟通流畅，自我要求严格，无沟通障碍；

有新媒体实习或经验者优先；

应聘此岗位需提供文章作品（附件、链接均可）。

微信公众号编辑薪资：绩效薪资，下有保底，上不封顶，优秀者确保月薪不低于10K。

快讯编辑

关注互联网行业，热爱折腾数码产品；

文笔流畅，有逻辑性，思维严谨，能客观陈述事情；

需要你是一个靠谱、可靠、有耐心的人；

中文或新闻相关类专业优先。



应聘此岗位需提供作品（附件、链接均可）。

快讯编辑薪资：绩效薪资，上不封顶，优秀者月薪不低于8K。

视频编导

负责IT之家视频内容的选题、策划及落地执行；

有视频制作经验，或视频平台运营经验；

执行力强，能根据选题或热点，第一时间产出视频；

兴趣广泛，能对数码产品或行业事件深入追踪；

情商高，沟通能力强，自控能力强，有自我驱动力；

视频编导薪资：绩效薪资，上不封顶，优秀者月薪不低于15K。

C#高级工程师（asp.net方向）

精通 C# .NET 进行Web方向程序开发；

有至少1年以上C#项目开发经验；

计算机或相关专业本科以上学历；

有前端开发经验者尤佳。

期待你的简历和作品。投递简历请附带作品。

