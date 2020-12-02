美银证券将小米评级降至 “中性” ，目标股价调低至 26.4 港元

据报道，美银证券（BoFA Securities）今日发布投资研究报告，将小米股票（01810.HK）评级从 “买入”降至 “中性”，将目标股价从 30 港元调低至 26.4 港元。

美银证券在报告中称，之所以下调小米股票评级和目标股价，主要是担心配股和可转换债券发行后，每股收益（EPS）和净资产收益率（ROE）将被稀释。

昨晚有报道称，小米正寻求通过配股和发售可转换债券筹集至多 40 亿美元资金。其中，小米将以配股方式出售 10 亿股票，最多融资 32 亿美元。此外，小米还在寻求通过七年期零息可转换债券融资 8.55 亿美元。

为此，美银证券还调低了对小米 2020 年至 2022 年的 EPS 预期。

美银证券上月中旬曾发布投资研究报告，维持小米股票 “买入”评级，将目标股价定为 26 港元。报告当时称，华为出售荣耀手机品牌业务，长远而言对小米不会构成威胁。

11 月底，美银证券又将小米目标股价从 26 港元调高至 30 港元，称小米未来有望进一步占领华为的市场份额。

此外，瑞士信贷 11 月 30 日曾发布投资研究报告，维持小米股票 “跑赢大盘”评级，将目标股价定为 32.5 港元，称小米的销售渠道向网上和购物中心转移对小米有利。

今日，小米股价收于每股 24.30 港元，下跌 7.07%。