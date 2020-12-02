骁龙 888 行不行，国产手机说了算

昨夜高通正式发布新一代 5G 移动旗舰平台骁龙 888，不同于往年的是，这次的新旗舰采用了极具中国传统特色的命名方式，从骁龙 865 一下跳跃至骁龙 888，颇有「发发发」的喜庆之意。事实上骁龙 888 的命名在昨天发布会前就有传出，大家本以为是个段子，没想到居然变成了现实。

从高通公布的首批合作伙伴中也可以发现，骁龙 888 的大客户几乎全部是国产手机厂商，所以 888 的命名显然也是为了迎合中国消费者，尤其是在临近年关的时间点上，配上一句「过年送礼，就送骁龙 888 手机」的广告词，相信会带来不错的市场表现。

除了极富特色的命名外，采用骁龙 888 的手机产品何时亮相是大家更关心的事情，极客之选也帮大家整理了大小品牌骁龙 888 新机的情况。

小米：不仅首发，还有独占期

昨夜发布会后，小米官方直接在微博公布小米 11 将全球首发骁龙 888 旗舰处理器。

另外据爆料博主 @数码闲聊站 称，小米 11 很有可能于年内发布，比三星还要快，而且还会有一段时间的独占期，独占期过后，其他厂商的骁龙 888 机型将于明年 1 月份开始陆续发布。另外，@数码闲聊站 此前还称小米 11 目前已经送网备案，本月开始产能爬坡。

Redmi 方面，卢伟冰今晨表示 Redmi 是首批搭载骁龙 888 处理器的品牌，并且还特别指出「首发」与「首批」有很大区别，这也意指小米 11 是全球第一个能买到的骁龙 888 手机，而 Redmi 将紧随其后。

另外，目前老款的 Redmi K30 Pro 已经退市，不难猜测 Redmi K40 系列会有骁龙 888 处理器的版本，而其他配置相比 K30 Pro 也会有不小提升。

欧加集团：兄弟多了好打架

欧加三兄弟不出意外的成为了骁龙 888 的首批客户，其中最积极的是今年市场份额迅猛增长的 realme，而它的另外两位老大哥 OPPO 和一加则要慢一些。

昨夜，realme 中国区总裁 @徐起 Chase 公布了主打「极致性能」的全新系列，代号「Race」，是首批搭载骁龙 888 的手机。外媒同时也曝光了 realme Race 新机的外观，该机采用「奥利奥」四摄镜头，右侧有条状闪光灯，后盖采用曲面设计，为纯白玻璃机身。

值得一提的是，realme Race 系列源自 OPPO Ace 产品线，所以该机的外观设计与 OPPO Ace 也有一些相像之处，而且从曝光的图片来看，realme Race 的质感要比前代更出色。

OPPO 方面，昨夜 OPPO 官微宣布新一代 OPPO Find X 将搭载骁龙 888 处理器，并将于明年第一季度全球发布。

不过对于 OPPO Find X 这款高端产品而言，着重提升品牌形象，进一步向高端市场渗透更为重要。不可否认，此前的 OPPO Find X2 是一部配置高端、产品力均衡的好手机，但市场反响却很一般，而且售价曾一度跳水，所以在下代旗舰上着力提升「品牌力」，营造高端的对外形象是 OPPO 的当务之急。

一加像往常一样比较低调，但同样会首批搭载骁龙 888 处理器。目前一加 9 系列的相关信息已经被曝光，多方爆料显示，一加 9 依然会延续一加 8T 的直屏，而超大杯一加 9 Pro 仍为曲面屏设计。除此之外，在曝光的渲染图里，一加 9 系列最大的变化是摄像头的排布方式。

目前，欧加系三品牌的手机产品线已经逐渐梳理清晰。三个品牌定位不同，面向的受众也有所区分。OPPO 冲击高端、realme 注重互联网用户的喜好、一加则主攻海外市场，三兄弟各司其职，相信会在 2021 取得不错的成绩。

魅族&中兴：行动虽缓，但从末退却

在赢者通吃的手机市场中，魅族这种小厂的生存环境愈发艰难了。

2020 年，魅族 17 系列不仅「迟到」了，而且全年更是只有这一款产品贯穿始终，但好在魅族还能拿出别样的 ID 设计、好用的 Flyme OS 和极其强大的「整机 OTA」支持。恍惚间，我似乎又看到了当年那个「小而美」的魅族。

今天魅族也表示，首批搭载高通骁龙 888 的新品将于 2021 年春季发布，不出意外的话这款产品就是魅族 18 系列了，不过魅族在资源极其有限、供应链话语权收缩的环境下，是否会重新定义春季呢？我觉得不会，因为魅族总部珠海四季如春（手动狗头）。

至于魅族 18 的相关信息，目前实在是太少了，不过也许它的外观设计或许可以提前确定一下……

与魅族相比，中兴的境遇更加复杂。不仅面临着国内的竞争压力，在国外还受到政策环境的不利影响，可谓是腹背受敌。

2020 年，能留在我记忆中的中兴系产品有两款，一款是红魔游戏手机 3/3S，另外一款则是首款量产的屏下摄像手机 Axon 20。其中，红魔虽然有一些亮点，但却只局限于游戏手机这一小众领域，而后者更像是「屏下摄像」的实验机。不过在 5G 手机成为市场主流后，中兴也对手机业务进行了重新调整，11 月 30 日，中兴宣布将统一操盘中兴、努比亚、红魔三大品牌。

在今天早晨，三家品牌官微同时宣布中兴 Axon 30 系列、红魔 6 系列、努比亚全新 Z 系列将会推出首批搭载骁龙 888 的旗舰手机。其中，努比亚 Z 系列在前几年曾经有过一段高光时刻，但目前已有一年半未发布任何新机，此次回归确实值得期待。

三星&vivo：多留了一手

三星虽然没有任何表态，但作为全球销量第一的手机厂商，首批发售骁龙 888 自然是板上钉钉的事。另外，国产厂商 vivo 与 iQOO 也在第一时间确定了骁龙 888 新品，相信与大家见面不会太晚。不过对于这两家而言，更值得我们关注的是它们「多留的那一手」。

从去年底开始，vivo 和三星的关系变得紧密起来，两家联手开发了 Exynos 最新的几款 5G 芯片。其中，去年底发布的 vivo X30 系列曾首发三星 Exynos 980，今年又在走量机型 vivo S6 上沿用了同款 SoC，而在 vivo 中低端手机 Y70、Y51s 上，也有定位更低的 Exynos 880 出现。

同时，上个月三星半导体在上海正式发布新款 5G SoC 产品 Exynos 1080，该款 SoC 采用了三星自家 5nm EUV 工艺，由三星和 vivo 联合研发，也将由 vivo 首发（首发机型或为 vivo X60 系列）。值得一提的是，据 @安兔兔 此前曝光的信息，Exynos 1080 的跑分成绩近 70W，超越骁龙 865。另外，新一代的三星 Galaxy S21 系列旗舰还会首发 Exynos 2100，该款 SoC 的规格与骁龙 888 类似，同样基于 5nm 工艺，拥有 Cortex X1 超大核心，实际表现同样值得期待。

荣耀：采用骁龙芯并非不可能

上个月，新荣耀公司正式成立，但受限于政策环境影响，荣耀不能再依附原有的华为供应链，因此之后的荣耀手机会组建全新的供应链团队。据相关报道显示，目前至少有 6000 名华为供应链员工加入了新荣耀，而且新荣耀之后还可以从高通、MTK、三星手中购买芯片。

尽管目前荣耀官方还没有表示任何与高通合作的消息，但在今天的高通骁龙技术峰会上，高通已经向新荣耀抛出橄榄枝，表示期待未来与新荣耀的合作。另外，荣耀 V40 系列产品或将于本月发布，据爆料显示，荣耀 V40 会有联发科天玑 1000+ 版本。