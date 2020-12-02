周鸿祎：360 安全浏览器个人消费者版永久免费

IT之家12月2日消息 针对媒体报道 “360 安全浏览器将收费”一事，360 集团董事长兼 CEO 周鸿祎称，该浏览器坚持永久免费。360 安全浏览器发表声明称，该功能是产品团队在个性化增值服务上极小规模的测试，旨在为差异化用户提供更多元体验。鼓励创新更珍视用户感受，相关测试页面已经下架。

声明全文如下：

360安全浏览器服务个人消费者永久免费！

近期，我们关注到关于“360安全浏览器开始收费”的传闻，对此我们郑重承诺：360安全浏览器及其所有安全功能，服务于个人消费者永久免费！

360安全浏览器系“为用户安全上网而生”的一款国民现象级产品。过去12年间，秉承“安全免费”的核心理念，坚持为广大消费者提供安全可靠的上网服务，赢得了超过4亿用户的信任和支持。

被误读的所谓“360安全浏览器开始收费”，实则是产品团队在个性化增值服务上极小规模的测试，旨在为差异化用户提供更多元体验。我们鼓励创新，更珍视用户感受，相关测试页面已经下架。用户至上，需求第一，才是互联网产品的生命力。

未来，360安全浏览器产品免费，上网安全功能免费，面向个人消费者群体免费，是我们坚定不动摇的根本产品宗旨！

感谢每一位360安全浏览器用户的信任与支持。