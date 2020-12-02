PC 时代 Office 的仇，WPS 在 24 年后有机会报了

世界上伟大的艺术作品，核心都是一个复仇的故事，《基督山伯爵》《肖申克的救赎》甚至《阿甘正传》。创作理念是英雄出征，遭遇挫折卧薪尝胆，最终打败大反派修成正果。这种欲扬先抑的三幕结构，被好莱坞提炼成大片的标准套路，收割全球观众。

作为中国软件行业的「活标本」，金山办公讲的也是一个复仇的故事，只不过卧薪尝胆的时间是如此之长，差点让人们忽略了英雄一雪前耻的兴奋。

1995 年，微软打入中国的时候，金山老大求伯君的文字处理软件 WPS 已经问世 6 年。在中国，微软用一招「木马」计，主动和金山的 WPS 格式互通。金山以为能让 Word 用户转投 WPS，谁知却被纵容免费盗版的微软「反吸血」，拱手将中国市场奉上。十年后雷军的免费 + 像素级模仿，给 WPS 扳回一城。可惜，10 多年的复仇让雷军顿悟「顺势而为」，转身去做小米了。

2011 年，小米推出第一款手机轰动中国。同年，WPS 开始「All in 移动」。

「Windows 平台上 60.6% 的电脑安装了 WPS，在苹果的 Mac 应用商店，WPS 上架的 593 天中，其中 449 天是总榜第一，盖过了苹果的 iWork 和微软的 Office 应用。」

12 月 1 日，金山办公 CEO 章庆元在公司新品发布会上骄傲地公布数据道。PC 时代 Office 的仇，在时隔 24 年后的云和移动互联网时代，被 WPS 找到了复仇的机会。

▲金山办公 CEO 章庆元|金山办公

从 WPS 到超级办公入口

「20 年前，我加入金山的第一天，就看到我们办公室的墙上写着：让我们的软件运行在每一台电脑上。到了移动互联网时代，我们悄悄地将这个 Slogan 改为：让我们的产品运行在每一台设备上。」

章庆元在发布会上介绍道，从「每一台电脑」到「每一台设备」，背后起作用的是快速发展的云计算。过去两年时间，保存在 WPS 云上的文件数量从 93 亿个增长 8.8 倍到 820 亿；用户文档数据，从 9.7 PB，增长了 10.6 倍，突破 103PB。

「WPS 云文档数量，过去 2 年增长 10 倍，WPS 已经成功地从一个文档工具转型为云办公服务。」章庆元如此定义 WPS 办公。

年初的新冠疫情，让所有「打工人」都适应了远程的新型办公方式，办公协作软件迎来了一波强势增长，金山办公的「小兄弟」金山文档同样是受益者之一。

从 2018 年推出之后，金山文档用户稳定在 6000 万左右，可以说不温不火。事情在今年春节发生了戏剧性变化，用户陡增到 2 亿。「我们当时认为疫情平稳之后，用户数会急剧下降，出乎我们意料的是，在短暂下跌之后，用户数又开始重新增长。」章庆元介绍道。

两周之前，字节跳动旗下办公协同业务飞书，推出了独立的「飞书文档」，在办公协同软件发展方向上投出了自己的一票。

12 月 1 日的发布会上，金山文档也推出了日历、会议、海报制作和一体化内容页面 FlexPaper 等新产品。如果说飞书的重心是协助企业信息流和知识流的流通的话，金山文档「全家桶」的关注点则是特定文档协作的便利性。

以新产品金山会议为例，目前市面上钉钉、腾讯会议、飞书和华为 WeLink 都将视频会议作为主打之一。不过，不同的是金山会议强调的不是音视频稳定，而是与会人如何能在视频的同时，方便地协同完成一个文档的修改或者 PPT 的浏览，因为很多时候，人们开会的重点还是会落到一个文档或者表格文件上。

新产品 FlexPaper 打通了各种媒体的界限，让图片、视频、表格文字乃至地理信息都能在一个页面内进行编辑和协同，更符合移动时代的办公特性。

2014 年，纳德拉就任微软 CEO 一职，力推云计算的他成功将 Office 上云，让老迈的微软焕发新春，市值突破万亿美元。2019 年 11 月，在成军近 30 年后，金山办公登陆科创板，目前市值超过 1400 亿元。如果说 WPS 上云和跨屏写作和多年的老对手 Office 战了个旗鼓相当的话，金山文档所代表的移动办公协同系统，则奠定了金山办公未来数年的发展。

「过去，WPS 之前代表的是 Word Process System，现在代表的是 Workspace Platform Service。」章庆元在台上说到，他认为金山办公将成为未来的超级办公入口。

建立标准和生态的可能

从 1989 年求伯君推出 WPS 软件以来，政企都是金山软件的基本盘。当年微软 + 英特尔横扫全球，让金山「中国人用自己的软件」的梦想压抑多年。近两年，随着全球化危机的出现，国内也开始加紧了自由科技生态的建立。

以芯片为代表的硬件方面，中国公司遭到美国「卡脖子」，但不代表软件领域不能走出一条自主之路。

「在 WPS 32 年的发展历程里，我们有相当一段时间在和微软竞争。一开始我们以为做好一个产品，再加上市场环境变化，我们就能赢。但慢慢发现，中国软件和国外软件企业竞争，本质上不是产品的竞争，而是生态和标准的竞争。」章庆元说到，他认为在 Win-Tel 时代这种竞争无望，但是移动互联网时代，我们有了机会。

金山公司正在参与国内的 UOF 和 OFD 标准的建立，其中 UOF 是 Uniform Office Format，指的是统一的文档、表格和 PPT 等文件的格式；OFD 是 Open Fixed-layout Documents，即开放式文档文件，它类似于 PDF，不同的是其中可以添加更多层次的信息，例如发票防伪。

「我们相信，随着信创市场的发展，UOF 和 OFD，一定会成为中国市场的主流办公标准，到了那一天，势必会对整个中国民用办公市场格局产生巨大的影响。」章庆元说到。