良心不限速&2T 大容量：阿里云 Teambition 网盘体验

阿里要进军网盘的消息，已经不是什么新闻了，这引起了很多朋友的关注，毕竟目前主流的某某网盘限速实在是太恶心，大家急需一个良心网盘！阿里之前启动了 Teambition 网盘的内测，而近日，可谓万众期待的阿里 Teambition 网盘移动端正式上线。虽然正式上线了，但是里边的网盘功能还是采用邀请注册方式，好在小编在几个月前已经申请了测试资格，现在终于收到邀请码，接下来就跟小编来体验一下这个阿里出品的网盘有何不同。

Teambition 不仅仅是网盘

在收到邀请码的同时，会附带一个 Teambition 手机客户端的下载链接，下载安装完毕，你可别以为下载错了。Teambition 其实是一个工作学习套件，里边附带了项目管理、待办、网盘、日历、笔记本等实用小工具，没错，网盘只是 Teambition 其中的一个小功能。

Teambition 目前拥有网页版和手机客户端版。浏览器访问 “https://www.teambition.com/”可进入，而访问 “pan.teambition.com”，则可直接进入到网盘。推荐 Chrome 浏览器，IE 浏览器小编测试时出现无法登陆情况。

图 1 Teambition 安卓客户端

图 2 Teambition 网页版

万众期待的 Teambition 到底如何

Teambition 的功能有许多，我们先来重点看看万众期待的 Teambition 的网盘功能。不过目前如果你点击进入 Teambition 网盘功能，就可以看到目前依然没有完全开放，还是采用邀请码方式才能进入。目前使用邀请码的新用户可获得免费的 2T 网盘存储空间，不知道以后用户默认的存储空间是多少呢？

如果你想预约参与公测，可以点此链接 “https://survey.aliyun.com/apps/zhiliao/_o6XQjioM”预约。

图 3 邀请码方式 图 4 Teambition 网盘

Teambition 网盘体验之上传

首先，我们来看看 Teambition 网盘的上传能力，在安卓客户端中，Teambition 网盘目前只允许上传图片格式文件，小编也不知道为何这么设置。

不过在 Teambition 网页版中倒是可以上传所有文件类型的。在 Teambition 网页版中，用户不仅可以多选文件上传，还能直接选择文件夹上传。

图 5 Teambition 网盘安卓客户端只允许上传图片格式文件

图 6 Teambition 网页版支持各种文件类型及文件夹形式上传

在上传速度上，小编的电信 100M 宽带，正常应该是 5MB/s，但是最近不知为何上传速度只能达到 3MB/s 左右

。经过小编几个文件测试，基本上 Teambition 网盘可以跑满小编所在宽带环境的上传带宽。

图 7 Teambition 网盘网页版上传速度

Teambition 网盘体验之下载

在下载速度方面，Teambition 网盘目前没有进行速度限制，所以测试时基本上可以跑满小编宽度下载带宽，并且有个好消息就是，用户可以调用下载软件进行下载，比如迅雷。

图 8 Teambition 网页版下载速度

图 9 可以调用迅雷进行下载

Teambition 网盘体验之功能

那么 Teambition 网盘的其它一些基本功能如何呢？首先，手机版支持图片与视频的在线查看，视频在线播放流畅，不过 Teambitio 的视频在线播放器功能简单，只有播放、暂停、声音调节及全屏播放功能按钮，并且部分视频无法正常播放。（Teambitio 网页版播放该视频正常）

图 10 在线播放网盘中存储的视频 图 11 部分视频播放出错

对于文档类型，除了 PDF 在 Teambition 手机客户端中可以直接打开外，其它的都需要下载回本地再打开。

图 12 无法在线打开 office 文档 图 13 无法在线打开 TXT 文档

但是在 Teambition 网页版中，可以直接在线打开 Office 系列文档（调用微软在线 Office），奇怪的是最常见的 TXT 文档还是无法直接直接打开。

图 14 可以直接打开 office 系列文档

至于文件操作，网盘存储的文件及文件夹操作上，支持重命名、移动、复制、下载、删除、讨论操作。

图 15 文件操作

而大家都想要的文件分享功能，无论是手机客户端还是网页版目前都处于 “升级”停用状态。以下是官方解释：

如你们所见，「分享」可能要暂时关闭一段时间，起因是，我们很遗憾地发现，内测期间有用户利用 Teambition 网盘分享违规文件。

虽然没有造成严重影响，但是警钟敲响了。为了网盘健康长久的发展，避免后期因为个别用户的不当行为牵连其他用户正常使用，我们必须彻底解决这个问题，所以，我们决定暂停分享功能并且立即升级安全能力。

嗯，刚出来不久就给网友们玩坏了。

在新模式上架之前，我们来看看之前的分享模式。当用户分享文件时，Teambition 就会直接会生成一个分享链接和二维码，与某盘不同的是，这个是一个单独唯一链接，点击进入时无需提取码。而用户取消分享后，该链接即时失效。

图 16 旧版分享

Teambition 其它功能简介

再来看看 Teambition 的其它功能。除了网盘，Teambition 还为用户准备了几个加快工作学习效率的工具。

※ 待办工具：该工具主要聚焦在于个人和工作的事项安排、时间规划，让你的一天专注高效、井井有条。在待办页面，用户可以创建一条条待办事项，用户可以添加任务参与者、执行者，且任务中评论和动态等功能都会完整呈现。

图 17 待办工具

※ 项目工具：该工具时用于是储存任务并协助企业管理目标、工作流程、截止日期及文档的的核心。用户可以将需要完成的目标创建成项目，邀请团队成员加入一起开展工作，共同达成目标。

用户可以用「项目」来管理实际工作中的各个场景，它可能是：一场活动的策划执行、一间新门店的开业筹备、一套系统的实施交付、部门日常工作、一次家庭旅行、筹办婚礼等等。只要有多人甚至一群人需要完成一个共同的目标，都可以创建一个项目来进行管理，统筹协作就这么简单。

图 18 项目工具

项目工具中的文档功能让用户可以在线创建文档，并与项目成员协作编辑，文档支持插入附件、任务、思维导图、日程等等的信息。

图 19 文档功能

在项目工具中还隐藏着一个文件功能，这也是个非常好用的网盘，用户可以将文件存储在这里与项目成员共同查阅。这里的单个上传文件大小的上限为 1GB，账号初始总容量每位用户为 200G。

图 20 文件库

※ 看板工具：Teambition 还为用户准备了 “看板”工具，该工具可谓是统一查看全局的利器，这里呈现着项目的各个关键阶段，让用户可以随时看见谁，在什么时候，要完成什么，团队成员不必再在协同工作进展上耗费时间。更棒的是，用户可以打破部门边界，基于项目组合成员，跨部门协同也不再是难题。

图 21 看板功能

※ 全局搜索：Teambition 拥有全局搜索工具，让用户可以从任务、项目、成员、文件、文件夹、日程、待办这些分类中进行搜索，且每一类型下均有具体的筛选条件，用户可根据实际的需求对数据进行具体的筛选，从而在庞大的数据中更加准确的定位到相关信息。

图 22 搜索功能

总结

目前 Teambition 尚处于发育状态，一些功能尚未完善，网盘功能除了有上传下载速度的优势外，其它功能尚为简陋。整体来说，利用好 Teambition，可以让你的工作更有效率、生活更有条理。目前 Teambition 处于免费状态，且没有限制团队协作人数，有需要的可以前去体验一番。

此外，阿里还有个 “阿里云盘”，目前也处于测试状态，也需要邀请码进行登陆。小编认为这个才是独立的网盘工具（小编将在下一篇文章中单独介绍一下），而 Teambition 网盘只是方便使用 Teambition 的用户存储文件的附加功能，并不和现在的某某网盘直接竞争。但无论如何，Teambition 网盘不限速 + 免费送 2T 大容量这点，的确是非常良心了。阿里云盘表现又会如何？请关注笔者接下来的体验文章