来自百度的良心产品：百度 iOS 截长图 App 体验

我们知道百度是国内最大的搜索引擎，但你知道它也会出品一些和搜索无关的精品工具？例如在最近，百度就推出了一款 iOS 平台上的滚动截长图 App，要知道 iOS 系统一直以来就不支持系统级别的截长图，百度这工具可谓是非常实用了！一起来看看吧。

百度 iOS 滚动截长图：https://apps.apple.com/cn/app/id1531858253

当前百度的 iOS 滚动截长图功能已经上线了 App Store 商店，不过目前为止，只支持 iPhone。虽然这款 App 在 iPad 上也可以运行，但实际上体验并不完美，一来 App 界面没有对 iPad 屏幕适配，会导致截图现实不完全；二来对于没有适配 iPad 的 iPhone App，它没法进行截图，因此想要获得最好的体验，还是使用 iPhone 比较好。

iOS 系统是不支持滚动截长图的，百度 iOS 滚动截长图 App 是如何做到这一点的呢？其实它和其他很多截长图 App 一样，都是通过屏幕录像来实现的。百度 iOS 滚动截长图自带了使用说明，还是非常容易上手的。而 App 的主界面可以显示截长图的图库，除此以外就没有其他太多设置了，是一个功能非常专一的工具。

自带使用说明

要用这款 App 截长图，其步骤是首先需要将录屏按钮添加到通知中心，然后呼出通知中心，长按录屏按钮，然后选择 “滚动截长图”，接着点击 “直播”。随后，可以收起通知中心，待到通知栏中显示正在录屏的图标后，滚动你想要截长图的界面。点击通知栏中的录屏按钮停止录屏后，一张长长的截图就生成了。

通过系统录像来抓取数据，然后根据录像来拼接长图

百度 iOS 滚动截长图 App 会将截长图的结果保存到图库，但你也可以在百度的这个 App 中找到它。

截图结果会保存在 App 内，也可以导出到相册

一起来看看截长图的效果吧，由于笔者的 iPhone 没有带在身边，下面是 iPad 的截图，可见效果也不错。

效果不错

总的来说，百度 iOS 滚动截长图的确是一款相当实用的工具。它简单易用，没有多余的功能和广告，补足了 iOS 系统不能截长图的遗憾，可以称得上是良心的手机小工具。希望苹果也早日支持系统级别的截长图功能吧，毕竟这在安卓阵营中早就成为标配了！