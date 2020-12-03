美股标普指数创新高，拼多多大涨 5.51%，特斯拉市值因一条推文蒸发 150 亿美元

北京时间 12 月 3 日消息，在对新冠疫苗的乐观预期以及 ADP 就业数据不及预期的相互交织下，今天美股涨跌不一，标普 500 指数再创新高。截至收盘，道指涨 59.87 点，涨幅为 0.2%，报收 29883.79 点；标普 500 指数涨 6.56 点，涨幅为 0.18%，报收 3669.01 点；纳指跌 5.74 点，跌幅为 0.05%，报收 12349.37 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

康迪因 Hindenburg 做空报告遭美律所调查

The Schall Law Firm 律师事务所宣布对康迪展开调查，目的是搞清楚它是否违反了证券相关法律。调查工作的重点是，康迪是否向投资者披露虚假或误导性信息，或没有向投资者披露重大事项。康迪是做空机构 Hindenburg Research 2020 年 11 月 30 日发表的一份报告的主角，报告的标题是：《康迪：在纳斯达克上市的这家中概股如何利用虚假销售、电动汽车宣传攫取 1.6 亿美元的》。Hindenburg 声称，它的报告基于 “在康迪工厂和对消费者广泛的实地调查，对 10 多名前员工和商业合作伙伴的采访，对大量法律文档和国际公共数据的审核”。报告称，康迪今年 64% 的销售收入来自从未披露的关联方。报告还指出，康迪 “一贯将无法收回的账款计入营收，是虚假营收的典型标志”。康迪昨天就 Hindenburg 的报告做出回应，认为报告存在大量失误、对过去事实的错误陈述、错误的结论。康迪表示，公司会认真对待对任何不恰当行为的指责，打算解决报告中提到的关键问题。今天常规交易中，康迪股价下跌 0.2 美元，跌幅为 2.33%，报收于 8.37 美元，盘中一度探底 7.02 美元。自 11 月 30 日以来，康迪股价累计下跌约 38.5%。

受增发消息拖累，理想汽车股价微跌 0.32%

理想汽车星期三向美国证券交易委员会提交文件称，它将增发 4700 万股美国存托股。根据 FactSet 的数据，这相当于理想汽车美国存托股的 5.6%。每股理想汽车美国存托股相当于 2 股普通股。今天盘前交易中，11 月交付量公布后理想汽车股价一度上涨 5.1%，尔后受增发消息影响一度下跌 11.2%。截至星期二，理想汽车已四连跌，累计下跌 20.7%。星期二晚些时候，理想汽车披露称，2020 年 11 月交付 4646 辆理想 ONE 汽车，创下单月交付量纪录，环比 10 月份增长 25.8%。理想汽车 2019 年 11 月份开始生产 Li ONE，今年以来累计交付 26498 辆，其中第三季度为 8660 辆，环比第二季度增长 31.1%。截至星期二，过去 3 个月理想汽车累计上涨 95.1%，同期内 MCHI 上涨 4.2%，标普 500 指数上涨 2.3%。今天常规交易中，理想汽车股价下跌 0.11 美元，跌幅为 0.32%，报收于 34.75 美元，盘中一度探底 30.95 美元。盘后交易中，理想汽车股价跌幅一度达到 1.21%。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

市场对收购 Slack 心存疑虑，Salesforce.com 股价大跌逾 8%

星期三常规交易中，Salesforce.com 股价下跌 20.57 美元，跌幅为 8.52%，报收于 220.78 美元，盘中一度探底 215.63 美元。Salesforce.com 股价大跌的原因，可能是花旗银行下调其股票评级和其他分析师对它收购 Slack 心存疑虑。Salesforce.com 星期二证实将以近 280 亿美元的现金和股票收购 Slack。Salesforce 还是今天表现最差的道琼斯工业平均指数成分股。花旗银行分析师沃特尔 · 普里查德（Walter Pritchard）星期三发表投资报告，将 Salesforce.com 股票评级下调至 “中性”，将目标股价由 300 美元下调至 250 美元，并对收购 Slack 是否是它解决与微软竞争问题的恰当策略提出质疑，“我们不是 Slack 交易的粉丝，不认为 Salesforce.com 有必要收购 Slack，特别是在客户存在重叠的情况下”。即使是看好 Salesforce.com 的 Raymond James 分析师布莱恩 · 彼得森（Brian Peterso）也对这一交易表达了担忧，“我们并不认为 Salesforce.com 收购 Slack 是必要的。”

知名投资人一条推文，特斯拉市值缩水 150 亿美元

标普全球市场财智的数据显示，11 月特斯拉股价累计上涨 46.3%，主要原因是它将进入标普 500 指数的消息以及投资者对电动汽车板块的热情。特斯拉 10 月发布亮丽的第三季度财报，汽车板块整体上涨和进入标普 500 指数的消息推动它 11 月份大幅上涨。分析师的乐观也是推动特斯拉股价 11 月大涨的一个原因。摩根士丹利分析师亚当 · 乔纳斯（Adam Jonas）发布投资报告，将特斯拉股票评级由 “持有”上调至 “增持”，并将目标股价由 360 美元上调至 540 美元。Wedbush 分析师丹尼尔 · 艾维斯（Daniel Ives）也发布了对特斯拉前景乐观的投资报告。特斯拉计划增加在制造业务方面的投资，也表明它预计产品需求将持续强劲。目前特斯拉市值约为 5540 亿美元，相当于今年预期营收的 18 倍。特斯拉股价早盘大跌的一个原因，可能是知名投资人迈克尔 · 巴瑞（Michael Burry）昨晚发布的一条推文：他看空特斯拉股票。过去 12 个月特斯拉股价累计上涨近 800%，市值显得越来越不合理了。要证明当前市值的合理性，特斯拉需要确保汽车销售每年增长 30% 至 50%，清洁能源业务需要有更高的增速，自动驾驶技术需要取得重大进展。今天常规交易中，特斯拉股价下跌 15.94 美元，跌幅为 2.73%，报收于 568.82 美元，盘中一度探底 541.21 美元。今天特斯拉市值约为 5392 亿美元，比昨天缩水约 150 亿美元。