今天是国际残疾人日，苹果更新 “辅助功能”页面

12 月 3 日上午消息，今天是国际残疾人日（International Day of Disabled Persons），苹果官网 “辅助功能”页面同步更新，介绍了苹果硬件产品和软件系统帮助残障人士的方式和细节。

苹果公司一直呼呼残障人士同样有追求美好数字生活的权利，并且他们也是这么做的，多年来，iOS，iPadOS，watchOS 等系统，及以 iPhone，iPad，Mac 及 Apple Watch 等硬件产品，均在这些方面考虑到了残障人士的需求。

关注苹果硬件的用户或许知道， 在 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max，以及新 iPad Pro 等带有激光雷达扫描仪的产品中，苹果加入了 “人物检测”功能。视觉障碍用户可通过它让 iPhone 提示自己面前的人距离自己有多远，并且支持自定义指示距离的声音高音提醒，一旦检测的人物的距离在该范围内时，iPhone 就会发出较高音高的声音反馈。

其实这样的例子还有很多，在今日更新的 “辅助功能”介绍页面中，苹果官方梳理并更加明确了他们为视觉、听觉、触觉等障碍的使用者提供更加人性化的功能。

▲ 视觉功能相关介绍

例如视觉，对大多数人来说，全触控屏的电子设备会带来更好的使用体验，但对视觉障碍者们来说，触屏会让他们是无法使用。辅助功能中的放大器，缩放，旁白，朗读等功能就是为这群用户服务，让他们能更清楚的看到，或者将视觉信息变为听觉信息，把屏幕上各式各样的文字都读给盲人用户听。

▲ 听觉相关功能

而对听觉障碍者，苹果也准备了声音识别，知觉提醒（用 LED 闪光等实现）或者与第三方合作伙伴共同只在助听器，让声音变为视觉，触觉等信息进行无障碍传播。

▲ 给行动不便人士的关爱

对于行动不便的人士，Siri 则是一个 “听话 “的智能助手，还有辅助触控操作，轻点背面等可帮助他们。

在 2016 年的 10 月的发布会，就是一名残障人士辅助功能宣传短片开始的，苹果用几分钟时间表达出对残障人士同样有追求美好数字生活的权利。