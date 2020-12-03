上海市市场监管局：规范 “直播带货”等网络经营活动秩序

12 月 3 日消息，据上海市市场监督管理局发布的消息，为深化落实《电子商务法》等法律法规规定，集中整治网络市场突出问题，进一步激发市场主体活力，促进网络经济健康发展，市市场监管局会同上海网络市场监管联席会议各成员单位共 15 个部门开展上海市 2020 网络市场监管专项行动（网剑行动）。

据介绍，此次专项行动围绕四大重点任务，将规范电子商务经营者市场准入，督促电子商务平台落实审查核验义务，严格落实网络实名制。健全违法违规网站和移动应用程序处置联动机制。加强电子商务经营者经营信息公示的监督管理。

结合工作重点和热点问题，有针对性地开展长江禁捕、违法网络餐饮服务、侵权假冒、禁售产品等网络搜索监测。加大网络广告和信息监测力度，集中整治社会影响大、覆盖面广的门户网站、搜索引擎、电子商务平台、移动客户端和新媒体账户等互联网媒介上发布违法广告和信息行为。实施线上线下联动质量监督专项抽查，督促电子商务平台经营者健全完善商品质量管控制度和措施。

同时，严厉打击限制竞争、网络虚假宣传、刷单炒信等行为。集中治理网上销售侵权假冒伪劣商品、盗版网课、盗版出版物等行为。严厉打击网络野生动植物及其制品非法交易行为。加强价格和个人信息管理，保护网络消费者权益。规范 “直播带货”等网络经营活动秩序。加强新冠疫苗、血液制品、麻醉品等禁限售商品监测监管，严厉打击买卖、使用虚假检测报告误导消费者的行为。加强二手物品网络交易平台监管，依法打击借众筹名义实施非法集资、诈骗等违法犯罪行为。

综合运用行政指导、行政约谈、行政告诫、舆论曝光等手段，指导督促电子商务经营者特别是平台经营者履行法定责任和义务。指导和督促电子商务平台经营者建立健全平台规则，强化信息内容审核，完善商品（服务）信用评价体系，配合政府部门执法工作的开展。