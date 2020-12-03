神秘遥远行星 Wasp-76b：从天而降 “铁雨”

北京时间 12 月 3 日消息，据国外媒体报道，目前，天文学家观测到一颗神秘的遥远系外行星，那里可能下着 “铁雨”。

这听起来像是科幻电影中的故事情节，但却是最新发现一些极端星球的真实现象，系外行星 Wasp-76b 非常近距离地环绕主恒星运行，该行星昼侧温度超过 2400 摄氏度，这一温度足以蒸发金属。

另一方面，该行星夜侧温度比昼侧低 1000 摄氏度，这使得那些金属微粒能够凝结并像雨点一样降落下来。瑞士日内瓦大学大卫 · 埃伦赖希（David Ehrenreich）博士称，这是一个怪异的星球，想象一下，你看到的不是毛毛雨，而是从天空飞溅而下的铁水滴。

目前，埃伦赖希和同事们将这项研究报告发表近期出版的《自然》杂志上，研究小组描述了他们如何使用欧洲南方天文台甚大望远镜的新型 Espresso 光谱仪研究 Wasp-76b 化学成分的详细状况。

该行星距离地球大约 640 光年，它与主恒星非常接近，环绕一周仅需要 43 个小时。Wasp-76b 的另一个有趣特征是，它总是一侧朝向主恒星，科学家将其称为 “潮汐锁定”，月球也具有相同的效果，因此我们只能看到月球的一侧。

Wasp-76b 是一颗 “热木星”，它像木星一样，保持非常近的距离环绕主恒星。

这意味着 Wasp-76b 的永久昼侧一直处于烘烤状态，事实上，这个半球一定很热，以至于所有的云层都散开，大气中所有分子都分裂成单个原子。更重要的是，埃伦赖希博士的研究团队表示，Wasp-76b 被照亮的区域和未被照亮的区域之间产生的极端温差将产生强风，风速可达到每小时 18000 公里。

科学家使用 Espresso 光谱仪，能在该行星的白天过渡至夜晚的 “明暗界限”处探测到强烈的铁蒸汽现象。但是，当研究人员观测到在过渡到早晨的时候，铁蒸汽逐渐消失。

埃伦赖希博士解释称，我们推测，铁雨是在月球夜侧凝结的，尽管夜侧的温度仍然很热，大约 1400 摄氏度，但铁分子可以凝结成云层，最终形成降雨。这些铁粒子可能会降落至我们勘测仪器无法勘测的区域。

Wasp-76b 是一颗巨大的气体行星，其直径是木星的两倍，它不同寻常的名称源自 4 年前的 Wasp 望远镜。研究小组成员、华威大学唐 · 波拉科（Don Pollacco）教授称，很难想象会存在如此怪异的星球。

波拉科指出，Wasp-76b 的轨道非常接近主恒星，本质上，它是在主恒星外层大气中舞蹈，并受到各种物理影响。事实上，我们目前并不了解这些物理影响，它要么最终进入恒星引力范围，要么它的大气层会被来自主恒星的辐射吹散，仅留下一个炽热的岩石内核。

瑞士插画家弗雷德里克__佩特斯 (Frederik Peeters)对 Wasp-76b 行星进行描绘。

据悉，埃伦赖希博士是一位漫画小说爱好者，他特意邀请瑞士插画家弗雷德里克 · 佩特斯（Frederik Peeters）对 Wasp-76b 行星进行描绘。他说：“在这些发现中，我们看到的往往是详细的星球 3D 构图，人们很难分辨出这是真实的照片，还是计算机生成的图像，该图像仅添加一些色彩和细节渲染，并没有对 Wasp-76b 行星进行夸大描绘。”