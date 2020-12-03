荣耀芯片困境或有解：与高通合作有希望，线下渠道同步发力

半月前，荣耀基于一些众所周知的原因剥离于华为，其中之一，便有芯片供应之难。而随着荣耀与华为分手，美国芯片禁令的影响也值得重新考量。

12 月 2 日，高通公司总裁安蒙的一番关于与荣耀合作的表态，更是让荣耀芯片之困迎来了曙光。

或与高通合作

在 2020 骁龙技术峰会上，高通公司总裁安蒙在被问及高通与新荣耀合作时表示：

对于市场上出现一个新的参加者（荣耀手机），高通是非常高兴的，能给市场带来更多消费的潜力，消费者也会喜欢。我很喜欢中国手机市场的活力，也希望荣耀能带来更多的好产品。

同时，安蒙也表示目前仅是在开展一些对话，未来事情发展还需就具体情况而定；毕竟，在高通公开的基于骁龙 888 平台研发的智能手机品牌中，荣耀还并未在列。

不过，安蒙的回应，似乎给出了一线希望。

虽然从前的荣耀手机多依赖于华为海思的麒麟芯片，但荣耀与高通，并非没有合作过。高通与华为之间，存在着竞争、但又合作的双重关系。

竞争在于高通与海思之间，而合作，多体现于华为中低端手机系列，以及荣耀手机的 “用芯”上。根据百科公开消息，荣耀品牌诞生至今共发布 65 款手机；其中就有 11 款手机采用了高通骁龙芯片。

在 2015 年，荣耀 7i 还曾因弃麒麟改用高通骁龙 616 芯片引起舆论热议。彼时，恰逢骁龙 810 发热严重，麒麟芯片刚刚逆势反转，正当麒麟芯片有了大展身手的机会时，荣耀却用上了对家芯片，有观点认为其给 “中国芯”泼了冷水。

值得一提的是，除了荣耀 7i，同样在 2015 年发布荣耀 4A、畅玩 5X 也都采用了高通骁龙芯片。在此后近两年的发展中，荣耀采用骁龙芯片的次数寥寥，仅用于 2016 年推出的荣耀畅玩 5A 以及 2017 年推出荣耀畅玩 6A。

到了 2018，荣耀用芯情况再次出现了变化——在 2018 年首发的荣耀畅玩 7C、7A 均采用了骁龙芯片，分别为骁龙 450 和骁龙 430。

在舆论声中，不乏有 “为什么荣耀手机开始频繁使用高通芯片”的疑问。对此，赵明给出的回应是——

我们一直是多芯片的策略 ······ 多芯片的战略既解决了不同芯片的体验和用户需求问题，也解决了供应问题。

同时，赵明还表示这一战略未来会长期走下去。

在赵明作出回应之后，荣耀后续发布的荣耀 8X MAX 以及荣耀畅玩 8C 再次采用了骁龙芯片。只不过，再往后的时间里，荣耀手机便再无使用骁龙芯片——当然，其中既有麒麟芯片覆盖面的扩展，也包含了国际政策因素。

而今，荣耀与华为已划清界限，在芯片供应问题上，荣耀迎来了些许曙光。12 月 3 日，高通中国区董事长孟樸在高通骁龙技术峰会上表示：

从高通公司角度非常希望能够为荣耀提供产品，支持他们在移动通信上的发展。

加大线下渠道扩张

除了芯片困境有纾解之势，荣耀近期还有另一值得关注的消息。

据腾讯《一线》报道，在近期的首次战略内部会议上，新荣耀高层明确下一步将加大线下渠道拓展。

《一线》援引消息人士的说法称：

在新荣耀内部会上，大家达成一致，只有线下获得增长，获取出货量中的更高占比，才能在整体市场竞争中占据更靠前的身位。

此外，《一线》报道中还透露了将有两家荣耀体验店于 12 月开业，分别为成都万象城荣耀体验店和南京金地广场荣耀体验店。此外，太原纬图万象城荣耀体验店也将于明年 1 月正式开业。

不难看出，尽管新荣耀的组建尚未完全收尾，但荣耀仍马不停蹄地在线下渠道发力。

不过，从荣耀自身的境况和发展来看，荣耀此举，实为情理之中。

公开资料显示，11 月 17 日公开的荣耀收购方——深圳市智信新信息技术有限公司，是由深圳市智慧城市科技发展集团与 30 余家荣耀代理商、经销商共同投资设立。

从渠道方向来看，这些代理上、经销商无疑为线下发力铺好了路，新荣耀拥有发力线下的 “天然”优势。

而荣耀在优势之上推动线下体验店的扩张，并非突然而为，而是其近年来发力方向的 “自然”延伸。

荣耀虽起家与线上销售，但自 2015 年起，随着线上红利消褪，荣耀已开始发力线下渠道，采取渠道模式协同增长。

一开始，荣耀与苏宁达成合作，进驻其线下门店，而后步步扩张，不仅与更多线下代理商、经销商达成合作，而且不断扩展荣耀线下体验店。

截至 2018 年 9 月 30 日，荣耀线下体验店突破 1000 家；2019 年年底累计超过 2300 家。

赵明在今年 7 月曾公开表示，上半年荣耀线下销量占比超过了线上，如果去年说五五开，今年可能是五五对四五，甚至六四开。

同时，赵明还透露，荣耀一二三线城市的市场份额占比是前二，下一步要靠能力溢出，靠产品质量、产品体验、产品性能，扩大四至六线的市场占比。

从整个手机市场环境来看，不仅是荣耀，其它手机产商也同样在寻求全渠道模式发展，小米、OV 皆在其中。

同样起家于互联网的小米近年来也在线下发力，且愈加下沉。在 Redmi Note 9 系列发布会上，卢伟冰立了一个 Flag——称未来一年，让每个县城都有小米之家，让每个米粉身边都有小米之家。

“骑士”荣耀，重启逐梦

自荣耀从华为中剥离，已有半月，虽然新荣耀的组建尚未完全就位，但不难看出，新荣耀的发展路线，已渐渐有了方向；荣耀的芯片困境，也有了纾解之势。

在离开华为之后，荣耀总裁赵明的首次公开发言，便说了这么一句话——

做自己荣耀的骑士，勇敢追逐梦想的红日。

而今，“骑士”荣耀，正已出发。