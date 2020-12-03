李现状告中国移动旗下咪咕肖像侵权，获赔 1 万元

12 月 3 日讯，北京互联网法院民事判决书显示，原告李现与被告咪咕数字传媒有限公司网络侵权责任纠纷一案，北京互联网法院于今年 6 月 5 日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。

北京互联网法院判决书显示，今年 2 月，原告得知被告分别于 2019 年 7 月 17 日和 2019 年 7 月 26 日在微信公众号 “咪咕阅读”中发布了含有原告肖像的两篇文章。被告在上述文章中擅用原告的肖像图片用于被告所经营产品的宣传、推广，旨在利用名人效应提高文章的点击量，以牟取不正当利益。

在涉嫌侵权文章中有被告的商业宣传内容，具有明显的业务导向和商业属性，极易使大众对原告产生误解，误认为原告与被告之间存在商业合作关系，涉嫌侵犯原告的肖像权。李现，系中国内地影视男演员。作为一名公众人物，原告一直以来都将维护个人积极正面的健康形象作为工作重点之一。原告李现认为，被告的行为己经违反了我国法律相关规定。

法院认为，咪咕公司在其用于宣传推广的微信公众号上使用李现照片，侵犯了李现的肖像权。应当承担侵犯肖像权的法律责任。

李现请求法院依法判令被告立即删除涉嫌侵权内容，停止侵权，公开赔礼道歉，并向原告赔偿经济损失 200000 元，维权合理开支（律师费）2000 元等。

法院裁判结果显示，被告咪咕数字传媒有限公司需在微信公众号 “咪咕阅读”显著位置连续 48 小时就使用原告李现肖像图片一事登载致歉声明；向原告李现经济损失 10000 元等。