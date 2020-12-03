苹果：无版号游戏明年起将无法在 App Store 中国区上架

IT之家12月3日消息 据 21 世纪经济报道，苹果昨日再次发布通知邮件，要求中国区游戏开发商在后台提交版号信息。

邮件显示，为了让开发者的付费游戏或者含有应用内购的游戏能在 App Store 中国区上使用，需要在 App Store Connect 游戏页面 App 信息部分输入游戏版号和支持文件，并在 12 月 31 日前向 App Review 提交更新。12 月 31 日后，未按要求提交的游戏，将无法在中国区的 App Store 上提供，直到提交游戏版号。

这也是苹果今年来第四次发布与游戏版号相关的通知。早在今年 2 月，苹果便向广大国内开发者推送了一则公告，要求在 6 月 30 日前需提交游戏版号。

IT之家了解到，苹果彼时在公告中表示，“游戏需获得由中国国家新闻出版总局颁布的批准文号。因此，请在 2020 年 6 月 30 日之前向我们提供您计划在中国大陆发布的任何付费游戏或可提供 App 内购买项目的游戏的批准文号。”

七麦数据显示，在 8 月 1 日 - 9 月 30 日的两个月之中，App Store 中上架的游戏 App 共有 11145 款，其中有版号的游戏 App 仅有 157 款，占比仅有 1.41%，无版号游戏 App 有 10988 款，占比高达 98.59%。