IBM 首席执行官：量子计算有望在 2023 年进入市场

对于许多人来说，量子计算仍然是科幻小说的流行语。但是据 IBM 首席执行官 Arvind Krishna 称，他的公司的客户最早可以在 2023 年使用该技术，并获得丰厚的收益。

克里希纳在今天的《财富头脑风暴技术》虚拟会议上说：“（量子计算）对我们客户的影响…… 将达到数千亿美元。” 这些益处在医学上将特别明显。

克里希纳解释说：“如果您想了解青霉素，无论您使用多大的超级计算机，都无法做到这一点。” 赋予这些珍贵物质强大影响力的亚原子随机性很难用传统计算机模拟，传统计算机由简单的通断开关（称为位）组成。

相比之下，量子计算机可以反映随机性。这不仅对医学有用，而且对材料科学，天气预报，财务建模以及涉及大量数据和混乱相互作用的其他问题也很有用。

量子计算最终可能会帮助 IBM 解决一个更为平凡的问题：如何保持收入增长。

克里希纳（Krishna）于 2020 年 2 月接替 Ginni Rometty 成为 IBM 的首席执行官，长期以来一直专注于云计算服务，最终促成了对 Red Hat 的收购，他在他被任命为 CEO 之前率先进行了收购。10 月，IBM 宣布了计划分拆业务增长缓慢的部分，并专注于云和人工智能。量子计算尽管在战略上不那么重要，但也将保留在 IBM 的保护之下。

克里希纳在接受媒体的 亚伦 · 普雷斯曼（Aaron Pressman）采访时，重点介绍了 IBM 的 “混合云”战略，该战略表示该市场规模达 1 万亿美元。IBM 的主要目标不是建立自己的云服务，而是帮助大企业管理多个云。这是一个吸引人的主张，不仅因为不同的云提供商提供了不同的优势，而且因为依赖任何一个供应商都是有风险的。

IBM 在 10 月报告说，其前 12 个月的云服务收入比前 12 个月增长了 25%。克里希纳说，那些业绩被增长缓慢的 IBM 部门（例如IT基础架构服务）所掩盖，计划中的分拆将阐明 IBM 的核心实力。COVID-19 大流行极大地加速了云计算的增长。

这种大流行也改变了办公室的工作方式，克里希纳（Krishna）提供了对 IBM 思维定势的一些见解。他指出，只有 10% 到 15% 的 IBM 员工在办公室工作，其余员工仍然在远程工作。克里希纳认为，这种转变基本上可以保持下去。

首席执行官说：“我们最终将采用混合模式。” “ [员工]将会来到办公室开会，以产生意外。但是我认为对于大多数员工来说，每周工作 40 小时已经成为过去。

克里希纳说：“办公室变成了一个聚会的地方，而不是您日常工作的地方。”