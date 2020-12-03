RTX 3060Ti 电竞主机首发：机械师未来战舰 II 代预约开启，首发价 8599 元

IT之家12月3日消息 机械师获奖主机——未来战舰 II 代即将搭载英伟达 RTX 3060Ti 显卡进行全新升级。十代 i7 水冷 + 16GB 内存 + 256GB NVME+1TB 机械硬盘配置，京东现已开启预约，12 月 8 日首发价格￥8599 元。

该款主机采用侧透设计，搭载 120mm 一体式 RGB 水冷散热，强大安静。前面板搭载嵌入式灯光条，实现 14 种 RGB 灯效。

未来战舰 II 代以 0.618 黄金分割比打造前面板棱角，灵感源于 F117 隐形战机，有着 60 处多棱角设计。为了确保散热效果，机箱前面板开孔率高达 60%。

配置方面，CPU 采用了英特尔十代 i7-10700 八核处理器，单核睿频高达 4.8GHz，保障游戏性能。显卡搭载 RTX 3060Ti，这是英伟达最新发布的新一代甜品级显卡，搭载光追技术以及 DLSS 技术，拥有 4864 个流处理器以及 8GB GDDR6 显存，核心频率最高达 1890MHz。此外主机还支持 WiFi6 无线网，最高速达 2.4Gbps；内存采用 2×8GB DDR4 2933MHz 高频双通道内存；硬盘搭载 256GB NVME 以及 1TB 机械硬盘。

机械师未来战舰 II 代 RTX 3060Ti 水冷游戏主机现已在京东开启预约，12 月 8 日正式开卖，首发价 ￥8599 元。