职业维权机构对自媒体 “一鱼两吃”：作者赚小钱，机构挣大钱

“我们维权的成功率通常在 60% 左右，赔偿金额大约 3000 至 8000 元不等，你们可以拿到 15~20% 呢。”

听到这样的 “诱惑”，自媒体作者阿键当时就动心了。

不仅是阿键，不少原创自媒体作者都表示，最近经常能在各平台的后台收到自称是专业维权的机构留言，询问创作者是否愿意与其合作，将原创内容的版权授权给机构，由其协助进行 “维权”。

这些机构表示，维权成功后得到的赔偿，将根据约定比例支付给自媒体作者。乍一看，对于很多 “收入拮据”或者苦于维权的自媒体人而言，这似乎是百利而无一害。能够不掏一分钱费用即可维权，甚至还有赔偿收入，确实是一举两得。

但是，这些要协助原创作者维权的机构是何方神圣？维权背后又有哪些不为人知的套路呢？

苦版权久矣的作者们 “笑了”

“我也想过维权，可是维权的成本太高了。”

旅游自媒体博主 “阿键”前不久在公众号后台看到一条信息，一家自称专业维权机构表示，只要将他所发布的原创文章版权，按每篇 200 元的价格出售给对方，即可帮他维权。若维权成功，刨除必要的维权成本，他大概能得到赔偿金的 20%。

阿键告诉懂懂笔记，作为摄影专业出身的自媒体人，他从四年前开始运营自己的旅游订阅号，目前在微信公众号拥有近十万粉丝，全网其他平台的粉丝也超过了十万。但是这一年多来，他发现文章（图片）经常被部分营销号掐头去尾抄袭 “洗稿”。

除了文字内容，他原创文章配的照片也经常被营销号用修图软件修改，直接挪用到 “洗稿”的文章当中。由于游记的创作费时费力，而且要花费大量成本，被侵权的阿键曾萌生过维权的想法。但是咨询过著作权律师之后，阿键还是放弃了。

“律师告诉我，如果维权成功，可以要求涉事营销号赔偿五千至几万元不等。”但是，想要成功维权，原创作者先要公证著作权，其费用至少在 2000 元（每篇）以上。此外，聘请律师的费用大概也在 3000 至 5000 元不等，即便法院受理，作者本人还需要参与维权工作，投入相关的差旅费用。

阿键测算过，大概维权到一半的时候，花费就会高达一、两万元，即便最终能成功维权，得到的赔偿金也只能抵消成本，如果赔偿金额过少，原创作者甚至还要亏钱。关键是，时间搭不起！

“这家找上门的维权机构不错，不仅不需要我先花钱，还可以先赚点儿授权费呢。”阿键告诉懂懂笔记，该机构表示只要他将文章的版权出售给对方，维权过程中的一切费用均由对方负责。

也就是说，原创作者只需坐等维权成功、收获赔偿金抽成即可，这一点让阿键很是心动，“维权机构告诉我，已经关注我的号很久了，觉得我的内容不错，但经常被别人剽窃抄袭，既然影响力都上去了，也是时候好好治一治了。”

沾沾自喜的他不忘询问对方维权的成功率，以及赔偿金额的确切数字。机构称，按照每篇赔偿金额 3000 至 8000 元的分成比例，他大概可以获得 600 至 1600 元不等，着实是一笔不小的收入。

“目前，对方先挑选了我十篇阅读量较高的文章合作，即便维权不成功，也会先付我 2000 元的费用，怎么算都不亏的。”阿键表示，最近几天他正忙着按照机构的要求整理相关文章，准备开启自己的维权之路。

不过，如此 “省心”的维权方式，会不会有什么猫腻？

作者赚小钱，机构挣大钱

有时候，“维权”远比创作赚钱。

在知乎上，懂懂笔记看到近期收到所谓专业机构 “合作维权”的自媒体人有不少留言。一位昵称为 “白昊”的自媒体创作者告诉懂懂笔记，尽管维权过程中作者无需自掏腰包，但实际上是在帮机构赚大钱。

“有的作者朋友是免费授权（机构）维权，我则是按照每篇文章 100 元卖给了机构。”在维权开始之前，双方口头约定结算部分文章的版权费，如果维权成功他的赔偿金分成为 15%。

由于是无本买卖，一心想治一治 “洗稿”营销号的白昊与对方一拍即合，口头达成协议后不久，白昊真的收到了机构发来的五篇文章版权（合共 500 元）费用，此后不久又收到了维权机构发放的第一笔赔偿金分成。

白昊清晰记得，那是 450 元，“但之后的一个月里，就再也没有收到任何赔偿金分成了。”

很快，相信机构仍会紧锣密鼓开展维权工作的他，竟陆续收到了侵权者的 “威胁”信息。白昊告诉懂懂笔记，有部分侵权者理直气壮地添加了他标注在公众号中的 ID，不仅谩骂威胁，还发给他了一份维权机构对外送达的由律师所起草的《侵权告知函》，说他 “想钱想疯了”。

他仔细阅读内容，发现律师函中宣称机构已经收集了侵权者大量侵权证明，并索要赔偿金 1 万元。函件中明确指出：若无回复，十五天后视为告知函送达，将诉诸法院起诉侵权。

这些 “被诉方”愤怒的原因之一，是自己已经主动与机构达成私了（给了钱），却仍不断收到新的侵权告知书。“我感觉不对呀，总共我只收到了一笔赔偿金分成，其它的赔偿金我根本没再拿到过。”

认为这家机构有所隐瞒的白昊立刻联系了对方，并拿着侵权者发给他的函件上门去交涉。机构方面告诉他，目前维权仍在进行，但部分侵权者拒不履行赔偿，所以没有分账。

白昊对此非常无语。他所加入的一个自媒体交流群中，有相关维权经历的群友也提醒他，小心上当受骗。可是，自媒体人无需掏钱维权，何来上当一说呢？深究之下他发现，维权机构维权的过程并不透明，有的时候已经向侵权者成功索赔，但却只给创作者其中一单的赔偿金分成。

说白了，这里面的 “黑箱操作”是创作者完全不知情的。

当创作者为了几百元的分成在开心不已，维权机构已经利用作者的授权书在疯狂牟利，甚至一篇文章猛赚几万、几十万的赔偿。耐人寻味的是，这些专业机构的维权方式都不是诉诸法律途径，而是采用发告知函的方式，不断吓唬侵权方，以期达到 “私了”的目的。

“有自媒体同行说，诉诸法律的维权成本很高，如果都这么做（机构）肯定没赚头。”白昊认为，维权机构主要是收集侵权账号侵权的证据，并向其所有人、运营企业发函件，威胁要状告对方侵权，并提出索要巨额赔偿金。

一旦侵权人害怕，便会主动联系维权机构讨价还价，通过 “私了”的形式支付小额赔偿金，将诉讼大事化小。至于赔偿金额的实际数额，机构是不会知会创作者的，“我如果自己维权成本太高，与机构合作又成了对方牟利的工具，真的太南了。”

白昊所在的自媒体群里，有不少作者表示自己授权后一分钱都没有收到，找机构讨要说法最终也是不了了之。“只能自我安慰呗，权当是惩罚一下侵权方，毕竟人家（维权机构）比咱懂法，撕破脸不知道会有啥麻烦，也没有白纸黑字的合同。”

显然，这些维权机构利用了自媒体创作者碍于维权成本过高，难以实施维权的心理，狠狠地赚了一笔赔偿金。一心想着无需自掏腰包（还能赚钱）的原创作者，在得到一笔 “小钱 “后只能看着著作权成为机构牟利的工具，徒呼奈何。

其实，这些维权机构对于自媒体而言并不陌生，因为此前他们就曾帮助 “图片机构 “收割过一轮自媒体的韭菜。

侵权机构 “两头吃”

“自媒体人但凡懂点儿法律，这种维权买卖都成不了。”

何薇（化名）是一家著作权维权机构的法律顾问，而且与媒体打交道已经三年多了。当聊及上述话题时，她笑着表示那些宣称可以帮助自媒体人维权的，与之前搜集自媒体图片侵权证据（以诉讼举报为由狠敲自媒体人一笔）的维权机构，基本上是同一批人。

近几年，一直有职业维权机构在网上购买大量专业摄影师、设计师的图片版权，并以维权为由，向未经允许擅自发布相关图片的自媒体人发送侵权告知函。如侵权人妥协就花钱了事，若不妥协，往往会被诉讼、举报。

“普通的自媒体人账号运营不易，接到图片侵权的律师函都害怕封号，往往会选择花钱了事。”何薇笑称，媒体圈里有句玩笑话，从未收到过职业维权机构侵权告知函的创作者，只能说是个失败的自媒体人。

图片侵权，尤其是 “某某视觉”引发的侵权新闻曾经引发了广泛关注。因为类似的事件逐渐增加，如今自媒体人也都开始留心配图侵权的问题，要么自行拍照，要么使用合法授权的图库图片。

而且不少曾经收到过侵权告知函的自媒体人，如今也正是懵懵懂懂与职业侵权机构合作内容维权的作者。

“对于职业维权机构而言，如今冒险使用无版权图片的自媒体几乎不存在了，但是生意还要继续做呀。”于是乎，职业维权机构吃完被告吃原告，开始以协助维权为名，帮助原创自媒体作者向营销账号进行索赔，“反正不用自己付钱维权，甚至还有钱可以收，这些原创作者何乐而不为？”

何薇分析，这其中的套路和以前大致相同：这些得到创作者许可、授权之后的职业维权机构，会故技重施，如同当年在网络图库、素材平台上疯狂散发传播版权图片一般，开始在各大自媒体线索群发布所谓的热点线索、犀利观点和内容，让不明真相的自媒体创作人、营销号运营者 “借鉴”或抄袭。

“说白了就是钓鱼，鼓励他人侵权。只要话题热了，这些内容几天后就会出现在大量营销号上。”何薇指出，一些创作新人、营销号运营者不知是机构发布的内容，往往肆无忌惮、毫无保留引用文字内容，因此造成了侵权。

这时候，职业维权机构就可以拿着授权向侵权账号维权，以此赚取收益了。

如果是热门文章，一篇花两三百元购买到的文章版权，往往能为维权机构创造几万、十几万甚至几十万的利润，“营销号封号无所谓，可不小心抄袭内容的新人创作者大都不懂法，一吓唬都尿了。”

其实，这些机构维护的是著作权吗？不是，其维护的只是自己的利益。

如今，越来越多的自媒体人不再乱用版权图片，渐渐摆脱了侵权的噩梦，甚至开始重视原创内容的著作权。但是，职业维权机构又开始琢磨起 “内容版权 “来，甚至能够借此获益颇丰，这也说明了自媒体行业版权困境的现状。

换个角度来看，这些吃了被告吃原告的 “诉棍”们对于媒体行业究竟利弊几何？这还真是一个耐人寻味的话题。