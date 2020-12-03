巨头入局，短视频的第二战场已打响

国内头部短视频平台格局初定后，各平台之间关于视频生产力的第二战场也已打响。

表面上看，这是一场生产工具之战，今年下半年以来，字节跳动、腾讯、B 站、知乎等公司都先后发布适配自身平台的视频剪辑工具。此外，一家主打视频剪辑软件名为小影科技的公司，也于近期完成了近 4 亿元融资，旗下产品全球范围内下载量超过了 10 亿次，传闻正冲击上市。

就像微信公众号一统移动端图文内容市场后，秀米、135 等图文编辑工具也激战了良久。只是视频创作远高于图文的门槛，使得巨头间的工具之战远不止占据市场份额这么简单。

巨头鏖战短视频第二战场

显然，B 站极为重视这场战役，派出了两支排头兵，先是在今年 7 月上线号称首款官方移动视频剪辑工具「必剪」，又在 10 月与名为 Versa 的公司合作推出另一款剪辑工具「不咕」。

腾讯则在今年 9 月上线了「秒剪」。这款产品虽然不是出自微信团队之手，但从其视频剪裁的比例、自动导入视频号 ID 等功能也能看出，它是一款适配视频号内容生产的剪辑工具。

抖音早于 2019 年 5 月就上线了「剪映」，作为抖音创作者移动端的生产主力工具。今年以来，剪映进行多次版本更新，7 月推出 Pad 适配版本，近期又上线 Mac 专业版。

今年 10 月宣布发力视频内容后，知乎也随机推出了适配自身社区调性的视频创作工具。就连淘宝也加入进这场战争，今年 11 月推出了短视频剪辑软件「亲拍」。

各家推出的工具都在根据自身平台调性做差异化适配。抖音的剪映侧重打造热门模版，在多次版本迭代中都包括了「剪同款」的功能升级，除了剪辑模版，还有专题推荐等。

「秒剪」的官方定义是一款让每个人都可以轻松制作出视频的工具，走 Vlog 剪辑风，以简单便捷的功能为主，满足微信大体量用户视频创作的基础需求。

作为知识社区的知乎，其视频创作工具则强调图文向视频的自动转化。这款产品可以通过用户提供的文字材料，自动配以与内容相对应的图片和动图，形成视频。

B 站擅长造梗，注重创作者对素材的二次加工，在推出的两款工具上都强调原创力，像是必剪就没有模版功能，取而代之的是提供表情包贴纸、漫画特效等下载的素材中心。

淘宝做剪辑工具主要还是服务自身电商业务，亲拍 App 集合了商家经营全链路短视频运营所需功能，目的是为商家提供电商公私域短视频生产一站式服务。

为了加速提升自身视频工具的研发能力，腾讯、B 站等公司都于今年或投资或并购一些视频工具领域的创业公司。

今年 10 月推出「不咕」剪辑的 Versa 就宣布获得了由 B 站领投的数千万美元的融资。此外，据 36kr 报道，今年 9 月，腾讯全资收购了视频拍摄和编辑工具及原创 Vlog 短视频平台「VUE Vlog」。

竞速生产工具背后的意义

与传统剪辑工具功能复杂追求专精进而卖出高价不通，这批工具产品基本都是免费的。纯工具类的产品在商业化上一直存在瓶颈，显然，巨头们做工具的目的不只是占据移动剪辑市场的份额。

一位业内人士分析，重点不是工具，而是工具背后的创作者和内容生态。可以看到，不咕、秒剪这些软件都有一个主打功能，是 AI 等新技术辅助创作者进行视频制作。

「不咕」就利用 AI 技术实现了自动无绿幕扣像技术，这在过去创作者得专业的特效软件才能实现。据了解，「不咕」之后还会陆续推出包括智能填充、2D 转 3D 等更多 AI 功能。

最近传闻要上市主打剪辑工具的公司小影科技，其产品也是将 AI 技术运用于视频制作、存储等场景，能够实现自动人脸和场景识别、自动生成文字字幕等等。

一方面，AI 可以驱动视频剪辑与内容创作过程的自动化。另一方面，利用新技术能够带动新的玩法，进而带来更丰富的内容品类。

去年夏天一款名叫 ZAO 的软件刷屏出圈就是很好的案例。ZAO 利用 AI 换脸技术让很多完全不懂特效制作不会视频剪辑的小白用户也能制作出具有个人特色的影视类短视频。

重要的是，ZAO 不仅带来了新的玩法，还将更多普通用户转换成了视频内容的创作者。

对平台而言，用户基础可以很庞大，但创作者一定是稀缺资源。快手的平均月活是 7.76 亿，在这群月活用户中约 26% 会在快手进行内容创作，这个比重已经非常高了。

视频这种形式天然比文字、图片的处理门槛高。需求端的用户量日趋庞大，供给端的创作者却出现生产力不足的瓶颈，各家平台竞相推出剪辑工具，本质上都在解决原创内容短缺的难题。

一位业内人士评价，今天的移动剪辑应用已经不只是一个移动场景的视频剪辑工具，它需要能够考虑用户多样化的使用场景，并且能够让用户的创意得到激发、施展和衍生。

互联网内容的视频化已是大势所趋，新的技术会产生新的工具，使用这些工具创作内容又能聚集更多用户形成新的内容生态，这才是各平台竞速生产工具更关键的意义。