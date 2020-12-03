标准普尔宣布明年推出数字加密货币指数

据报道，金融数据提供商 “标准普尔全球公司”（S&P Global Inc）旗下 “标准普尔道琼斯指数”（S&P Dow Jones Indices）周四表示，将于 2021 年推出数字加密货币指数，使其成为最新一家进入这一新兴资产类别的大型金融公司。

标准普尔表示，其数字加密货币指数将使用自纽约虚拟货币公司 Lukka 的数据。标准普尔和 Lukka 在一份联合声明中表示，标准普尔的客户将能够与 Lukka 合作，创建针对数字加密货币的定制指数和其他基准工具。

两家公司表示，希望通过更可靠的价格数据，使投资者更容易接入这一新的资产类别，并降低极具动荡性和投机性的数字加密货币市场的一些风险。

标准普尔道琼斯指数全球创新和策略主管彼得 · 罗夫曼（Peter Roffman）对此表示：“随着加密货币等数字资产成为一个迅速崛起的资产类别，现在是时候推出独立、可靠和用户友好的基准了。”

有分析人士称，作为全球最知名的指数提供商之一，标准普尔道琼斯指数的这一举措可能有助于数字加密货币成为更主流的投资类别。

标准普尔计划推出数字加密货币指数之举，正值比特币近日持续走高。在周四的最新交易中，比特币的交易价格为 19300 美元，今年以来已飙升约 170%。

事实上，数字加密货币已经存在了十多年，但只是在过去几年里，才开始吸引更多大型金融公司的兴趣。

包括富达投资（Fidelity Investments）和野村控股（Nomura Holdings）在内的大公司已经开始为机构投资者托管比特币和其他数字加密货币，而一些主要的交易所也开始提供比特币衍生品。

同时，更为主流的市场基础设施的出现，使得机构投资者更容易接触到比特币这一资产类别。保罗 · 图多尔 · 琼斯（Paul Tudor Jones）和斯坦利 · 德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiler）等对冲基金经理表示，他们已将比特币纳入其广泛的投资战略。