苹果 M1 Mac 性能爆表缺软件，可 MacBook 真的不能装 Win10 吗

新的 MacBook 换用了 M1 芯片，一改人们对 ARM 架构的低性能成见，带来了出乎意料的性能表现——对比旧的 Intel 版 MacBook，M1 版 MacBook 在性能上几乎全面领先，而且发热和续航表现都更加理想。

但是新的 M1 版 MacBook 也并非完美，例如兼容问题，就让很多用户心有疑虑。

苹果 MacBook 换用 ARM 芯片，大幅提升了性能，但和 Windows 的兼容却并不理想

M1 版 MacBook 虽然可以通过 Rosetta 2 中间层兼容大部分之前的 macOS 软件，但对于其他操作系统的兼容，却似乎颇为无能为力。很多 Mac 用户，都会通过虚拟机或者 bootcamp 来使用 Windows 系统，但在 M1 芯片上，以往的路子似乎走不通了。

首先是虚拟机。Rosetta 2 并不是万能的，苹果官方表示，Rosetta 2 并不能兼容基于 Intel 处理器开发的虚拟机软件，这意味着 Parallels、VMWare 等常用的虚拟机方案都失效了；其次，M1 版 MacBook 并不支持 bootcamp，用户没法安装 Windows 10/macOS 双系统，这对于一些需要 Win10 生态的用户来说，都是不可不考虑的问题。

M1 版 MacBook 并不能兼容所有的 X86 软件，不能兼容虚拟机，装不了 Win10

也不兼容 bootcamp，装不了双系统

那么 M1 版 MacBook 真的不能运行 Win10 吗？这也未必，下面就来谈谈这方面的一些情况和消息吧。

即将兼容虚拟机？

当前的 M1 MacBook 无法兼容虚拟机，是因为当前的虚拟机软件基于 X86 开发，而 Rosetta 2 无法转译此类 X86 的虚拟化指令。但是，如果虚拟机原生基于 ARM 开发，情况就不一样了。

事实上，虚拟机软件的开发商的确也在进行着此类工作。根据 Parallels 官方博客的说法，基于 M1 芯片的新版软件正在开发中，而实际上在今年的 WWDC 大会上，M1 版的 Parallels 已经能够实际运行一个虚拟化的 Linux 系统。相信在不久后，能兼容 M1 版 MacBook 的 Parallels 就会发布，安装运行 Windows、Linux 等第三方系统也不成问题。

Parallels 即将原生兼容 M1 芯片的 Mac

不过对于另一款著名的虚拟机软件 VMWare，尚未有开发兼容 M1 芯片版本的消息，希望 VMWare 也能早日跟进吧。

可以安装运行 Windows 10 ARM？

除了商业软件，macOS 也有其他虚拟机方案，例如 QEMU。QEMU 是一个开源的虚拟机项目，当前它无法直接在 M1 版 MacBook 上运行。但是，近日有开发者对其进行了修改，在 M1 版 MacBook 上成功运行起了 Windows 10 的 ARM 版本。

开发者 Alexander Graf 在 Twitter 上表示，他已经通过 QEMU 成功在 M1 版 Mac 中成功运行了 Windows 10 ARM。为此，他制作了 7 个 QEMU 的相关补丁，用户安装这些补丁后，就能够让 Windows 10 ARM 通过 QEMU 安装到 M1 Mac 上了。

开发者已经通过 QEMU 运行起了 Win10 ARM

由于 Win10 ARM 本来就对 X86 软件作了虚拟化支持，内置了 X86 模拟器，因此这个系统也可以直接运行 32 位的传统 Windows 软件。但是 Win10 ARM 尚未对 X86_64 提供模拟，因此 64 位的 Windows 软件目前仍无法运行。不过微软现在正在为 Windows 10 ARM 开发 X64 模拟器，未来这个缺点也会得到补足。

可以兼容 7-Zip 等 Win 软件

有趣的是，根据 Alexander Graf 的说法，M1 版 MacBook 运行 Windows 10 ARM 的性能非常出色，速度甚至要比微软自家同样使用 ARM 芯片的 Surface Pro X 更快。Surface Pro X 是目前微软官方唯一支持 Windows 10 ARM 的硬件产品，这似乎有点颜面无存啊。

CrossOver 能装 Win 软件？

上面提到的当然都是好消息，但如果你现在就要在 M1 MacBook 上用 Windows 软件，恐怕这些远水救不了近火。这时候，就需要用到现成的解决方法 “CrossOver”了。

CrossOver 是一款能够让 Windows 软件在 macOS 上运行的软件，它基于 Wine 这个大名鼎鼎的开源项目，依赖的是模拟关键软件库、接口而非虚拟化，因此现在它就能够兼容 M1 芯片。有人实测，用 CrossOver 在 M1 版 MacBook 上运行 Windows 软件乃至游戏，效果还是非常令人吃惊的，甚至连《军团要塞 2》这样的 3D 游戏都可以比较流畅地运行。

通过 CrossOver，可以使用部分 Win 软件

当然，CrossOver 并非完美。就如同 Wine 一样，它并不能完美兼容所有 Windows 软件。但如果你想要解燃眉之急，CrossOver 是一个值得考虑的方案。

总结

当前 M1 MacBook 对 Windows 的兼容的确不算友好，但它并非天生无法运行 Windows 软件。随着时间的推移，基于新硬件架构的虚拟机软件会愈发丰富成熟，而苹果高层也曾经表示，M1 版 MacBook 是有核心技术运行 Windows 10 ARM 系统的，但这需要微软授权。当然，如果你现在就需要 macOS/Windows 双生态，M1 版 MacBook 并不是一个单一的好选择，有需要的朋友还是搭配 Windows PC 同时使用，或者选择 X86 版的 MacBook 吧。