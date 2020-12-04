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CDPR：等待终将结束，《赛博朋克 2077》将于 7 日晚 7 点开启预载

2020/12/4 7:47:20 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月4日消息 众所周知，CDPR 新作《赛博朋克 2077》将于 12 月 10 日正式发售。届时将登陆 Xbox One、PlayStation 4 和 PC，以及谷歌 Stadia 平台。此外，本作也可以跨时代在 Xbox Series X|S 和 PlayStation 5 上游玩。

IT之家了解到，目前距离本作发售不足一周，而 CDPR 官方也公告了本作的解禁和预载时间。

主机版本的游戏会在当地时间的凌晨解锁 XBOX 平台的预载，也就是说将国区用户将等待到北京时间 12 月 4 日凌晨 0 点，索尼 PS 平台的预载将于游戏解锁的 48 小时前开放。

而 PC 版中，GOG 平台的预载将于北京时间 12 月 7 日（周一）晚上 7 点开放，STEAM 及 EPIC 平台的预载将于北京时间 12 月 8 日（周二）凌晨 0 点开放

《赛博朋克 2077》是一款由 CD Projekt 开发并发行的第一人称视角角色扮演游戏。CDPR 此前公布的最新配置需求显示，《赛博朋克 2077》1080P 最低配置需要 GTX 780/RX 470 显卡 + 英特尔 i5-3570K/AMD FX-8310 处理器。

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关键词：赛博朋克 2077

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