Win10 预览版 Build 20270 更新：Cortana 现可查找和打开文件

IT之家 12 月 4 日消息 微软今天宣布在开发频道向 Windows Insider 用户发布 Windows 10 Insider 预览版 Build 20270（FE_RELEASE）。这个新的版本带来了改进的 Cortana、分离式键盘模式等。

微软表示，Windows 10 用户现在可以指示 Cortana 查找和打开文件，企业账户可以使用该助手搜索存储在 OneDrive for Business 或 SharePoint 中的文件以及保存在本地 PC 上的文件。

下面是最新的 Windows 10 Insider Preview Build 中的一些其他修复和改进：

优化驱动器中新的 "高级视图" 复选框现在已经启动并运行，选中它将显示以前在该窗口中不可见的卷（例如系统和恢复分区）。

在二合一触控设备上以纵向姿势使用触控键盘，现在支持分离键盘模式。这已作为最近的 Windows 功能体验包更新的一部分，在测试频道中发布给 Windows Insiders）。

修复了一个问题，导致一些对话框（如属性）在最近的航班中的黑暗背景上显示黑色文本。

修复了一个问题，该问题可能导致某些应用程序在最近的构建中点击最大化按钮时意外关闭。

修复了一个问题，导致名称中含有日文字符的打印机无法在打印机和扫描仪设置中正确显示。

修复了一个问题，该问题可能导致在有大量用户的设备上登录 PC 时出现一些延迟。

IT之家了解到，Cortana 的新功能是在微软的 Windows 功能体验包之后推出的，该体验包旨在为 Windows 10 引入更一致的功能更新。