华纳兄弟宣布取消院线窗口期，明年线上线下电影将同步上映

据报道，本周四，AT&T 旗下华纳传媒宣布，2021 年将在所有新电影上映的同时，直接通过 HBO Max 同步播出这些电影。投资者和行业观察人士认为，这将对影院行业形成巨大冲击。受此影响，影院公司 AMC Entertainment 周四股价大跌 16%，Cinemark 下跌 22%。

然而，华纳传媒 CEO 杰森 · 基拉尔（Jason Kilar）认为，行业人士的反应过度。他在接受采访时表示：“所有人都应该平静下来。让我们看看，未来 6 到 10 个月的情况究竟会如何，随后再来讨论。”

加拉尔表示，疫情促使他做出这个决定。他也拒绝透露，这个决定是否会延续至 2021 年以后的时间。他说：“毫无疑问这与疫情相关。这就是我们这么做的原因。但我们还没有想过 2022 年的世界会是什么样，我很早以前就学会，不要就一年以后的事情去发表看法。”

不过，华纳传媒此举可能只是开始，而这也与基拉尔目前的主要目标一致：将 HBO Max 打造成为可以与 Netflix 竞争的全球视频巨头。

即使华纳传媒此举会一直延续，基拉尔也不认为，这意味着影院将彻底消亡。他说：“我相信，在接下来几十年时间里，全球仍然会有很多观众选择在晚上，尤其是周五和周六晚上，去电影院欣赏华纳兄弟精彩的电影。”

基拉尔还指出，此举不适用于引进的国外电影。国外电影仍将首先在影院上映，而影院票房是这些电影的主要收入来源。HBO Max 将于明年在全球范围内推出服务。

基拉尔认为，其他娱乐公司，包括迪士尼、狮门影业、NBC 环球和维亚康姆哥伦比亚，会 “在接下来的几个月内”决定是否要效仿华纳传媒的做法，在 2021 年采取线上线下同步上映的策略。消息人士透露，在周四宣布这个决定之前，华纳传媒没有与任何一家影院公司达成财务安排。

全球最大的连锁影院公司 AMC Entertainment CEO 兼总裁亚当 · 阿伦（Adam Aron）表示：“很明显，华纳传媒打算牺牲电影工作室部门，以及电影制作合作伙伴和电影制片人的很大一部分盈利能力，来补贴 HBO Max 的发展。至于 AMC，我们将竭尽全力确保华纳此举不会以牺牲我们为代价。我们将积极寻求保护我们业务的经济条款。”

此前在电影《花木兰》的发行中，迪士尼已经采取了线上线下同步的策略，但观众需要再付 30 美元才能在 Disney + 平台上观看这部电影。HBO Max 此次决定向付费用户提供 17 部电影，而不再收取进一步费用。这迈出了更大的一部分，去推动视频服务付费用户的增长。