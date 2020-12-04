12 月 10 日发布，OPPO Reno 5 系列首发搭载 FDF 全维人像视频技术系统

IT之家12月4日消息 OPPO 方面今日正式宣布，OPPO Reno5 系列将首发搭载最新的 FDF 全维人像视频技术系统。

OPPO 方面表示，借助科技，可以解决人像视频拍摄的各种痛点。该功能包括传播 AI 焕采视频美颜、AI 视频增强等，可以让用户拍出自然、自信、动人的人像作品。

OPPO Reno5 系列机型将于 12 月 10 日正式发布，将在 12 月中旬前正式发售，首次将夜光材质用在手机上，拥有极高的辨识度。昨日 OPPO 官方放出了新机的全明星亮相视频，展示了新机的外观设计。

11 月 18 日，OPPO 在以 “跃迁 · 致善”为主题的未来科技大会 2020（OPPO INNO DAY 2020）上，首次推出 OPPO FDF 全维人像视频技术系统，这是 OPPO 多年美颜技术积累的一次释放。

IT之家知悉，OPPO FDF 全维人像视频技术系统由感知人像和画质增强两大引擎组成，分别针对人像拍摄时的人物主体和整体画面进行针对性优化。

感知人像系统功能全面，主要是通过 AI 进行人脸检测和优化矫正，而画质增强引擎包含新一代超级防抖算法、移动延时摄影、超级夜景视频、DOL-HDR 等功能。

而对于大部分用户来说，通过 OPPO FDF 全维人像视频技术，可以助用户更简单地拍出更加自然、自信、动人的人像作品。