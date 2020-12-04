上汽、东风能否借 BAT 冲刺高端

在传统汽车行业，BBA 在高端市场的地位一直是国内车企觊觎却又无语的。而到了新能源汽车时代，打造纯电领域的 BBA 又成了它们的梦想。这个机会，来了吗？

近日，上汽集团联手浦东新区、阿里巴巴三方合资推出了 “高端”纯电汽车品牌 “智己汽车”。三大巨头加持下，作为一个全新的独立合资公司，智己汽车首轮融资就达到了 100 亿元人民币。这也让其成为第一个首轮融资就突破百亿的新造车项目。

在上汽百亿 “智己汽车”为主的 “L 项目”之前，东风汽车刚刚推出了酝酿已久的全新电动品牌 “岚图”；北汽也在前不久推出了高端品牌 ARCFOX；如果加上此前的长安 UNI 序列、红旗品牌的整体升级等等举措，国内传统车企对于高端化的渴望已经非常明显。

智能化给了冲刺高端一个机会？

经过前几年的市场洗礼，曾经国内掀起的新造车浪潮随着电动车补贴的趋严及标准提升，已经淘汰了相当一批选手，而剩下的少数派虽然没有获得销量和盈利方面的胜利，却在股价上却迎来了自己的巅峰。

新造车头部企业可能是当下这个魔幻年份里资本眼中最据前景的存在。特斯拉的股价从年初开始一飞冲天，如今市值已经超过全球所有车企之和。就在上周，其又超越了巴菲特的伯克希尔 · 哈撒韦，成为市值排名第六的美国公司。

和特斯拉一起飞上天的还有蔚来、小鹏、理想等国内新造车企业，去年还一度逼近退市边缘的蔚来，如今已经是市值 560 亿美元的全球第五大车企，戴姆勒、宝马、通用这些传统知名车企均排在它身后。蔚来之外，小鹏、理想这两位头部新造车企业的市值也分别高达 359 亿美元、275 亿美元，分别位列全球车企排名的第十位和第 14 位。

考虑到其中的领头羊蔚来从创立至今整体交付量也不足 7 万辆，这样的股价实属魔幻。

虽然有无数人质疑包括特斯拉在内的新造车企业呈现出的超高股价和市值，背后就是巨大的泡沫，但即便是泡沫，也是那些传统车企无比羡慕的 “泡泡”。在燃油车时代，国内传统车企没有创造过这份 “奇迹”，而在新能源汽车时代，蔚来、小鹏们股价的崛起，让他们看到了一种可能——通过电气化、智能化上攻高端、赢得资本市场的青睐。

对此，相关出行领域观察人士对懂懂笔记表示：“上汽、北汽、东风这些传统车企都是最典型的重资产传统汽车行业代表，这些企业在资本市场的眼中的印象就是一个词——‘稳健’，特别是这几家拥有国家队背景的巨头。而这种老资历并拥有稳定市场的企业，投资者其实是没有太多兴趣的，因为在投资人眼中它们的未来没有太多新的故事。”

资本市场对于不同车企的迥异态度，在各家市盈率上体现得尤为明显。目前上汽的动态市盈率为 13.53、北汽为 11.26、东风为 19.27。和它们有相同待遇的还有传统的银行、能源、房地产等行业。

反观新造车势力的表现，目前特斯拉的市盈率高达恐怖的 1011；国内传统车企中在电气化方面先行一步的比亚迪，市盈率 (沪深)股市也达到了 102，远高于上汽、北汽。和其他电动车企一样，今年以来比亚迪的股价也在一路猛涨，目前其总市值达到 4630 亿人民币（截止 12 月 2 日），位列全球车企排行榜的第四位，仅次于特斯拉、丰田（美股市盈率 13.21）和大众（欧股市盈率 11.94）。

所以，国内传统车企需要的是给投资人和资本市场一个能够相信的故事。电气化、智能化就是一个最好的机会。如今这一发展趋势已被业界广泛认同，对于整个传统汽车行业而言也是一次革命性的变革机遇，他们希望提前成为未来汽车行业的 “苹果”。

这种趋势也被上汽、北汽看在眼里，作为同样在传统汽车行业摸爬滚打多年、且拥有一定市场份额的强力竞争者，它们渴望被资本市场认可。而在中低端纯电动汽车市场已经成为红海的时候，通过电气化、智能化上攻高端市场，就成了他们当下共同的选择。

三电技术会是一道新的起跑线？

上探高端是所有品牌共有的梦想，也只有高端产品才能带来更多的利润。以大众集团为例，2019 年大众集团旗下大众品牌的经营回报率为 4.3%，而豪华品牌奥迪的经营回报率则为 8.1%、保时捷更是高达 16.2%。所以在保证一定销量的基础上，越高端的汽车品牌带来的利润回报越高。

但过去很长一段时间，传统汽车行业的高端一词始终和国产车企没有太多联系。在公众的认知中，提到豪车最先想到的可能就是 BBA 或者路虎、沃尔沃、雷克萨斯、英菲尼迪等国外品牌。国产汽车品牌一直都是以高性价比为主，它们的竞争力很大程度上也是来自于如何以更低的价位为用户带来更大的车身、更高的配置。

这种拼价格、拼配置、拼空间的状况，很大一部分原因是因为国产品牌在传统的发动机、变速箱等硬性机械素质方面的局限，毕竟和大众、丰田、本田等国外车企相比这方面始终存在一定差距。机械素质上的差距背后，是相当长时间造车行业的经验以及技术积累，所以面对这些面向全球市场且拥有悠久历史和技术积累的海外知名车企，想要在短时间完成赶超是非常困难的。

而进入电动化时代，当车辆不再靠发动机、变速箱驱动之后，可以说所有车企又站在了同样的起跑线上。和传统燃油车以发动机、变速箱、底盘作为三大件不同，电动汽车最重要的三项技术是电机、电控和电池，而这些 “要素”对于所有车企而言都是新东西，欧美汽车工业的领先优势并不是非常明显。

对此，相关汽车行业分析师对懂懂笔记表示：“在核心的三电技术方面，特斯拉、蔚来这样的车企选择的是自研核心三电系统，其他的一些车企则使用的是供应链成熟方案。传统车企们大多如此，并没有什么不同。从时间节点上来看，传统车企是要明显落后于特斯拉等头部造车新势力的。这个时间优势不仅体现在三电技术方面，自动驾驶、车机系统等新技术上同样如此。”

另外，该分析人士指出，还有一个不可忽略的因素是在企业内部管理效率上，“传统车企的内部结构很复杂，效率也相对较低。而造车新势力有很强的互联网基因，内部结构相对垂直。所以它们的效率往往要高于这些内部层级复杂的传统车企。”

从现阶段的市场表现先来看，国内品牌上冲高端的第一波攻势，是由新能源车三巨头发起的。如今蔚来的几款车型大部分落地价均超过 40 万元以上，这个价格已经是在对标 BBA 的入门豪华车价格了。同时，理想 One 的落地价已经超过 32 万，小鹏高端产品线 P7 的价格区间也达到了 22.99-40.99 万元。

先不说 3、40 万元这样的价格区间，过去即便是 20 万元的价格，对于大部分国产车企而言也是一个难以逾越的门槛，他们的绝对主力产品往往都停留在十几万元的价格区间。包括长城打造的 WEY、吉利的领克等号称高端品牌的车型，产品售价也很少突破过 20 万元大关。

这也是李斌当初给蔚来定价的主要因素之一，李斌曾表示：如果定在十几万元这样一个价格区间，肯定是拼不过吉利、长城这些主力国产车企，所以为了差异化竞争，才选择了 30-40 万元这样一个相对高端的价格区间。从现在蔚来月销量突破 5000 辆的成绩来看，蔚来显然是在这个高端的价格区间里站稳了。

这其中，蔚来面面俱到的服务体系为其加了不少分，作为一个国产品牌能够卖出 40 万元以上的价格且被大众市场接纳，在过去几乎是不可想象的事情。

上汽、东风们能否复制高端化路径？

值得一提的是，在新造车新势力之外，红旗这个老牌国产品牌的高端化转型也取得阶段性成果，这一结果也给其他国产品牌带来了充足的信心。目前红旗 H7 的官方指导价在 25.28 万元~ 31.78 万元，H9 的指导价更是上探到 30.98 万元~ 53.98 万元，至于最新上市的纯电动 E-HS9，售价自然不会低于前者。

更重要的是，从市场反响来看，普通用户并没有因为这样的高端价格就嗤之以鼻，而是产生了非常浓厚的兴趣。根据红旗官方公布的数据显示，今年 11 月一汽红旗新车销量超过 25000 辆，同比增长 100%；1~11 月累计销量也达到 178100 辆，同比增长 102%。

对于红旗汽车，上述行业分析师对懂懂笔记表示：“首先，红旗这个品牌有一定的历史地位，另外新红旗品牌的成功很大原因来自于内部进行的大力改革。一汽集团董事长徐留平 17 年上任之后，对整个一汽内部进行了彻底的内部组织架构调整，同时非常重视研发投入，红旗品牌就是调整后对外的一个主力自主产品。”

蔚来、理想等新造车势力在中高端市场站稳脚跟，“新生”的红旗也打破了自主品牌品牌的 “20 万元定价天花板”。现在一汽、东风、北汽们也想做同样的事情，它们能否成功？

首先在技术层面，当传统的发动机、变速箱不再是未来汽车产品的竞争力核心，电气化、智能化就成了展现实力的焦点。而这些关键技术，恰好是这些传统车企的弱势所在。如果说电机、电池这些可以通过上游供应链解决的话，自动驾驶、人工智能、大数据、云计算等恐怕就是它们难以凭借一己之力解决的难题了。

所以，我们看到越来越多的车企开始寻求和互联网巨头合作，这次上汽选择了与阿里深度绑定，东风 “岚图”的背后有宁德时代以及腾讯和华为的影子，而比亚迪也早就和华为有了深度合作，从双方高层互相为对方的发布会站台就可一窥全豹。另外，一汽也和百 度建立了合作，目前百 度自动驾驶的前装车就是采用红旗相关产品。

在保证自己产品的车身用料、装配技术、动力总成等达到高端品牌的前提下，如何与这些互联网巨头进行技术方面的合作，让自动驾驶、AI 和云计算更好地与自己的汽车产品融合，并将成本控制在可接受范围内，为高端用户带来更好的体验，才是一众传统车企冲刺高端市场的重中之重。

汽车行业的电气化和智能化，对于很多传统车企而言是一个全新的赛道，它们需要全新技术的加持。面对新技术和新市场，传统车企也不能在套用过去的造车思维，必须要有一个新的态度来面对 “智能化”时代的到来。

高端化，在新能源汽车时代是一个机遇，也是一个重大的挑战。国内传统车企目前采取强强联手的方式破局，是思维上的一次突破，也是技术上的一次弯道超车。但是这显然不够，从徐留平在一汽集团 “百日维新”的破局举措中可以看到，唯有抱着 “不转型毋宁死”的决心，顶着 “冒天下之大不韪”的魄力，传统车企才能在智能化、电动化时代杀出一条血路。别忘了，特斯拉的新车型、国产化、价格战已经全面落子。