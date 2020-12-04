两千多万部金立手机成 “肉鸡”，被暗中植入木马 “拉活”赚钱

IT之家 12 月 4 日消息 目前关于金立的新闻大多是关于其债务的，例如近日金立手机就将名下的 3356 份专利打包拍卖，仅有一个人参拍，最终以起拍价 172 万成交，远不如一年前奔驰车 210 万元值钱。

今日一则关于金立手机的新闻不再是关于其债务，而是金立手机成为了不法企业和个人非法敛财的工具。

据澎湃新闻报道，从 2018 年 12 月至 2019 年 10 月，逾两千万部金立手机沦为 “肉鸡”（指中了木马，或者被留了后门，可以被远程操控），成为不法企业和个人非法敛财的工具。

近日，中国裁判文书网公布的一份非法控制计算机信息系统案判决书，披露了这些金立手机变 “肉鸡”的详情。法院审理查明，北京佰策科技有限公司（另案处理）与被告单位深圳市致璞科技有限公司（金立子公司）合作，通过金立手机 “故事锁屏”软件版本更新将木马程序植入到用户的金立手机当中，在用户不知情的情况下自动更新版本，接收 “拉活”（指拉升 APP 用户使用活跃度）指令，并在符合配置条件的情况下执行对指定 APP 的 “拉活”，从而达到广告 “拉活”的效果，赚取 “拉活”费用。

2018 年 12 月至 2019 年 10 月，北京佰策公司和深圳致璞公司合伙实施 “拉活”（执行成功）共计 28.8 亿次。2019 年 4 月以来，每月 “拉活”覆盖设备数均在 2175 万台以上，其中 2019 年 10 月涉及金立手机 26518921 台。2018 年 12 月至 2019 年 10 月，深圳致璞公司预估可从北京佰策公司的 “拉活”业务中收入人民币 2785 万元，双方已结算的 “拉活”费用为 842.5 万元。

法院判决，被告单位深圳市致璞科技有限公司犯非法控制计算机信息系统罪；被告人徐黎、朱颖、贾正强、潘琦犯非法控制计算机信息系统罪，判处三年至三年六个月不等的刑期。

IT之家了解到，统计资料显示，金立债权人共计 648 家公司，包括 34 家银行和 614 个上下游生意伙伴，实际债务达到了 211 亿。金立手机的资产远不能覆盖债务，其创始人刘立荣也消失多年，只留下供应商们凄惨的讨债身影。