业内消息人士称美光桃园工厂停电可能影响全球 DRAM 供应

12 月 4 日消息，据国外媒体报道，昨天下午，存储芯片及存储解决方案提供商美光科技位于桃园的工厂发生无预警停电事件。业内消息人士称，美光桃园工厂停电可能影响全球 DRAM 供应，尤其是服务器部分。

据媒体报道称，美光桃园工厂停电，导致产线停工超过 1 个小时以上，造成产线运作停摆。

美光科技表示，桃园厂区发生停电事件，厂区即时启动安全防护机制，目前确认所有员工均安全无虞，事件影响正调查确认中。

随后，美光在最新说明中表示，桃园工厂的设备在复电后已正常营运，预计厂区将在几天内恢复产能。目前，该公司正在评估停电的后果。

外媒报道称，美光桃园工厂停电可能导致该行业的供应减少，并导致芯片现货价格上涨。此外，瑞穗分析师 Vijay Rakesh 也认为，该工厂 “短期”停电可能加剧 DRAM 短缺。

美光是全球最大的 DRAM（动态随机存取存储器）芯片制造商之一。如果按照 DRAM 营收市场占有率排名，美光排名第三，为全球市占的 25%。这次受停电冲击的桃园厂，以产能来看，占美光产出的三成以上。

美光的桃园工厂是该公司在台湾的两家主要 DRAM 生产工厂之一，另一家位于台中附近。

外媒称，美光桃园工厂主要使用 10nm 级工艺技术制造 DDR4 和 LPDDR4 内存，每月的产能约为 12.5 万片晶圆，约占全球 DRAM 供应的 8.8%。