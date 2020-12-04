本田将于 2022 年在欧洲停售纯燃油、柴油动力车

IT之家12月4日消息 据外媒 AUTOCAR 报道，本田高级副总裁 Ian Howells（伊恩 · 豪威尔斯）证实，本田计划于 2022 年底在欧洲市场逐步淘汰纯内燃机车。他表示，产品线将只包含纯电动车以及混合动力车型，在 2035 年欧洲禁售纯燃油车禁令到来之前，本田要提前准备好相应的技术。

豪威尔斯强调，本田有着多种途径来减少其碳足迹。英国上月宣布在 2030 年提前禁售燃油车，不会改变本田的计划。他表示，为了实现减少碳排放目标，有许多技术都有发展空间，比如人工合成燃油（e-fuels）、生物合成燃料、氢气、某些种类的传统燃油以及电池。

尽管本田积极支持电动车，但是由于电动车成本高昂的问题，豪威尔斯不把它视为减少碳排放的直接解决方案，因为纯电动车比传统车型和混合动力车要贵三分之一至五成。因此，本田认为混合动力技术将有助于车企过渡到纯电动车。

▲本田混合动力车演示图 | 图片来自官网

豪威尔斯也意识到了混合动力车的局限性：在减少碳排放的路上，混合动力车不能一致发展下去，我们应当将其视为一个过渡技术，或者一个桥梁，来帮助我们达到未来的目标。在将来，有着完善的基础设施、较为理想的电池，全新的电动车将被人们广泛使用。

据IT之家了解，欧盟此前多次出台新规来减少碳排放。比如，计划在 2030 年二氧化碳排放较 1990 年减少 55%，计划在 2030 年至 2040 年禁售燃油车等。