三星电子晋升 214 名高管，半导体研究实验室负责人升任执行副总裁

12 月 4 日消息，据国外媒体报道，三星电子近期进行了大规模的人事调整，晋升了 214 名重要高管，半导体研究实验室的负责人，在此次调整中也被晋升为执行副总裁。

在本周早些时候，三星电子就宣布了部分人事调整，但当时宣布的调整并不多，今日有韩媒报道，在此轮调整中，三星电子晋升了 214 名重要的高管，就人员数量而言，这是三星最近三年最大规模的高管晋升。

从外媒的报道来看，三星电子此次晋升的 214 名高管中，包括 31 名执行副总裁、55 名高级副总裁、111 名副总裁和 17 名其他的重要高管。

在晋升的高管中，新晋升的执行副总裁无疑是最受关注的，外媒在报道中表示，晋升的 31 名执行副总裁，已经展示了他们的领导能力和在业务发展方面的出色能力，将是未来 CEO 的潜在人选。

晋升的 31 名执行副总裁中，就包括三星半导体研究实验室的 Hwang Gi-hyun，他因在研发下一代 DRAM、NAND 闪存和生产流程方面的出色表现而获得晋升。

其他晋升为执行副总裁的高管中，还有视觉显示业务的 Go Seung-hwan、数字设备业务部门的 Lee Gang-hyup、移动部门的 Kim Hak-sang、三星研究的 Choi Seung-beom 等。