微信 Windows 3.1.0 测试版发布：群聊设置备注，聊天列表不显示某个聊天

IT之家12月4日消息 腾讯微信团队近期发布了 Windows 微信 3.1.0 测试版，带来了几个新的功能。IT之家获悉，本次更新新增群聊设置备注，聊天列表中不显示某个聊天，群里进行最多 15 人的语音和视频通话功能，还解决了一些已知问题。

下面是更新内容：

-可以给群聊设置备注；

-可以在聊天列表中不显示某个聊天；

-可以在群里进行最多15人的语音和视频通话；

-解决了一些已知问题。

微信开发层面更新内容：

小程序

wx.getSystemInfo/wx.getSystemInfoSync 接口返回的 version 字段，从原来的错误版本号（7.0.9）修正为真实版本号（3.1.0），有根据此字段做分支逻辑判断的小程序需要留意检查。

不再支持 navigationStyle:"custom"（自定义导航栏），对于设置了自定义导航栏的小程序，需要兼容好这种情况。

小游戏

wx.getSystemInfo/wx.getSystemInfoSync 接口返回的 version 字段，从原来的错误版本号（7.0.9）修正为真实版本号（3.1.0），有根据此字段做分支逻辑判断的小游戏需要留意检查。

微信 for Windows 3.1.0 下载地址：点此链接。

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