工信部：1-10 月全国锂离子电池产量 14.64 亿只，同比增长 10.9%

IT之家12月4日消息 工信部消费品工业司今日发布 2020 年 1-10 月电池行业运行情况。报告显示，1-10 月全国锂离子电池产量 146.4 亿只，同比增长 10.9%；铅酸蓄电池产量 18204.7 万千伏安时，同比增长 15.3%；原电池及原电池组（非扣式）产量 330.5 亿只，同比下降 0.8%。

10 月当月，全国锂离子电池完成产量 19.7 亿只，同比增长 29.8%；铅酸蓄电池产量 2124.2 万千伏安时，同比增长 19.3%；原电池及原电池组（非扣式）产量 37.3 亿只，同比增长 3.0%。

关于效益情况，2020 年 1-10 月，全国规模以上电池制造企业营业收入 6119.8 亿元，同比下降 3.0%，实现利润总额 315.2 亿元，同比增长 12.3%。

▲特斯拉汽车采用的松下锂电池 | 图片来自insideevs

据IT之家了解，随着纯电动、混合动力汽车的快速发展，工信部今年也加强监管，连续制定《电动汽车安全要求》、《电动客车安全要求》、《电动汽车用动力蓄电池安全要求》三项强制性国家标准，并将于 2021 年 1 月 1 日开始实施。这些标准针对机械冲击、内部热扩散、短路、涉水、过温过充等多种极端情况提出要求，目的是保障整车及人员安全。