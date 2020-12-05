魔幻的 2020 终于要过去了，盘点 2020 年最火网络词

再过一个月 2020 年就要过完了，和往年不同，今年受到新冠疫情影响，全球陷入了恐慌之中。当然新事物也会催生新业态，随着直播带货日趋红火，今年的很多流行词也和直播挂上了关系。

接下来我们就来盘点一下，2020 年都有哪些最火网络词！

盘点 2020 年最火网络词

1. XXX 它不香吗？

这句话最早起源于 B 站，指的是当有人执着于一件并不划算的事时，别人会用这句话来提醒他放弃。

当然这句话的火，还有另一层原因，即它的口气既提醒了对方，又给人了足够的回旋余地。其实产生这样的看法很正常，每个人看待事物的角度不同，总会产生不一样的结论。当把自己的想法强加给对方感觉不合适时，这种善意的推荐就显得和谐多了！

XXX, 它不香吗？

2. 人间不值得

“人间不值得”最早源自著名脱口秀演员李诞的一条微博：“开心点朋友们，人间不值得”。这句话既有一股看破俗世的沧桑，又比较符合时下文青们的胃口。而染着一头火龙果头发的李诞，自然也就成为了网络名人，正如他的自嘲所说：“头发比人红”。

人间不值得

3. 怀疑你在开车……

这里的开车当然不是指真的开车了，而是所谓的 “不可描述的事情”。其实一直以来，颜色段子都是网上不可或缺的一部分，只不过由于众所周知的原因，我们无法像普通段子一样加以附会。而这句 “怀疑你在开车”，既和 LZ 产生了奇妙的默契，又不至于显得过于猥琐，于是便成为了很多段子最好的 “盖楼”方式。

我怀疑你在开车……

4. 奥利给

“奥利给”这个词最早来源于快手，很多主播在录视频或直播时，都会加上这么一句。普遍的理解是将其反过来，即 “奥利给”=“给力哦”。总体来说，这是一句颇具正能量，又朗朗上口的词条。也正因此，才是它被广泛流传的主要原因。

奥利给

5. 火钳刘明

“火钳刘明”并不是一个新词，而是之前中国网络论坛颇为经典的 “火前留名”的一句谐音。只因为人们在输入时，输入法就会自动将 “火钳刘明”排在最前面。久而久之，它便成为了 2020 年最热网络词。

火钳刘明

6. 黑人抬棺

“黑人抬棺”最早源自 BBC 的一段视频介绍，内容是加纳共和国当地的一种独特抬棺舞。

视频中非洲朋友们西装笔挺，舞姿娴熟，正在跟随音乐扭动身体。而这其实也是本地的一个风俗，类似于我国喜丧，并非对死者的不敬。一方面是亲属们为逝去的亲人送行，另一方面也是庆贺逝者的灵魂早日升天！

黑人抬棺

7. 集美

“集美”原本是福建省厦门市下属一个地区，但网络上流行的 “集美”其实还有另一层意思，即 “姐妹”的谐音。

“集美”这个词最早来源于快手，因为某快手主播经常将 “姐妹”读作 “集美”（口音），因此它也就顺理成章成为了一句网络热词。后来这个词又被大伙解读为 “集美貌与才华于一身的女子”，总之现在很多女孩，也开始互称 “集美”了。

集美 = 姐妹

8. 逆行者

一场疫情彰显了医者仁心，就在别人逃离疫区的时候，只有他们迎难而上、不问归期、不惧凶险、不计报酬、不顾生死。当然逆行者不止是抗疫的医护人员，消防员、解放军战士、抗震志愿者……，所有这些冒着生命危险从死神中抢救伤员的人们，都是我们这个时代当之无愧的英雄！

逆行者

9. 12 点网抑云

“网抑云”其实是指 “网易云”，由于网易云用户通常都有在评论区发帖的习惯。当晚上夜深人静，自己不再工作和学习时，一种孤独感油然而生，在这种情况下发表的帖子多多少少会带上一点负能量。

而 “12 点网抑云”，即反映了当代年青人的这种 “丧”文化。正所谓，“谁还没有一点点丧呢？”。渐渐地，“网易云”也就被网友们调侃成 “网抑云”了。

“丧”文化

10. 双节棍

今年国庆中秋双节，一个段子也在网上流传开来：如果过完双节后还是光棍，那么就叫 “双节棍”。其实光棍节在国内早已不是什么新名词，想当年的双 11 就取材于光棍节。只不过后来 “越走越歪”，直到今天变成了全中国人的购物盛宴，估计连马老板当初都没想到。而这个 “双节棍”究竟能保持多长时间，也得看它自己的造化了！

双节棍

11. 做人不要太 “冰清玉洁”

“冰清玉洁”原来是个褒义词，意指像冰一样晶莹，像玉一样洁白无暇。然而就像当年的 X 花一样，这个词在今年的互联网上也有了一层新的含义。

豌豆嘟嘟是一个由内地四胞胎组成的演唱组合，成员分别叫申冰、申清、申玉、申洁。原本四姐妹青春靓丽、活力满满，又是罕见的四胞胎，这已经给人加了不少印象分。然而当四胞胎组团参加《青春有你 2》时，却不断爆出黑料，甚至抱团排挤其他选手。于是网上便有了 “做人别太冰清玉洁”这句颇具讽刺的话，想想大抵也是如此吧！

12. 耗子尾汁

“耗子尾汁”可不是真拿耗子的尾巴去熬汁（原谅我先吐一会儿），而是 “好自为之”的一组谐音。这句话最早源自 “浑元形意太极拳掌门人”马保国之口，2020 年 5 月 17 日，69 岁的马保国在和民间武术家 50 岁的王庆民切磋时，被三次击倒，最后 KO，这件事在当时火遍全网。后来又有两位年轻人找马大师切磋，结果不得而知，但从马大师最后发出的一段红眼眶视频中，大家也能猜个大概。

在视频中，马大师一再强调，这两个年轻人不讲武德，自己大意了没防备之类。而马大师最后那句，河南味极浓的 “年轻人好自为之”，最终也被大家翻译成了 “耗子尾汁”，这便是 “耗子尾汁”这个梗的真实来历。

网络借助马保国的题材进行热炒，甚至策划参加商业演出，接拍所谓励志电影，马保国已包装出相当的商业价值。人民日报指出，这就是一场闹剧，推波助澜、炒作放大马保国的一些互联网平台无非是追求流量至上，背后还是利益；互联网平台如果还有起码的社会责任感，就应马上停止再为这种 “丑行”“闹剧”提供传播渠道。现在，关于马保国的炒作已经冷却，这场闹剧也就此收尾了。

耗子尾汁

13. 小朋友你是否有很多问号

很久很久以前，80 后老偶像周董唱过一首《听妈妈的话》，里面一句 “小朋友你是否有很多问号”唱出很多人的心声。而在今年 3 月，抖音上一个名为 “小皮皮爱习题”的小朋友翻唱了周董的这首歌，稚嫩的嗓音，再加上 10 后共有的心声，迅速在网间流行开来。当然让这首歌真正火起来的，还是众多抖音大号直接把它做成了捉弄小朋友视频的 BMG。就在小朋友们一脸懵逼的时候，这句神补刀的 “小朋友你是否有很多问号”背景乐悠然响起，自然起到了四两拨千金的作用。而这句 “小朋友你是否有很多问号”，也就顺理成章地成为 2020 年周董最热广告词。

小朋友你是否有很多问号

写在最后

每年这个时候，我们都能看到很多年度流行词。这些流行词，一方面是反映了本年度的网络特点，另一方面也是对一年做了一个终结。好了，这就是小编总结的 2020 年最热网红词，有没有你不知道的梗呢？欢迎一起在下方留言吧！