美股三大股指均创新高，哔哩哔哩大涨 8%，投资者认输称做空特斯拉是不可能的

北京时间 12 月 5 日消息，美国劳工部公布的 11 月非农数据远逊预期，市场预期美联储和国会可能迅速采取力度更大的刺激措施，今天美股收高，三大股指均创下历史新高。截至收盘，道指涨 248.74 点，涨幅为 0.83%，报收 30218.26 点；标普 500 指数涨 32.4 点，涨幅为 0.88%，报收 3699.12 点；纳指涨 87.05 点，涨幅为 0.7%，报收 12464.23 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股多数下跌：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

图 7：增发股票发行价比昨天收盘价低逾 10%，理想汽车遭遇七连跌

在把新股发行价定得比星期四收盘价低逾 10% 后，今天常规交易中，理想汽车股价下跌 1.78 美元，跌幅为 5.51%，报收于 30.53 美元。理想汽车表示，增发 4700 万股美国存托股的发行价定为 29 美元，比星期四 32.31 美元的收盘价低 10.3%。早盘，理想汽车股价一度下跌 4.1%。自 11 月 24 日达到创纪录的 43.96 美元以来，理想汽车股价累计下跌 30.5%。截至今天收盘，理想汽车已经是连续第七天下跌，也是自 7 月 30 日上市以来理想汽车连续下跌的最长时间。理想汽车将通过这次增发募集 13.6 亿美元资金，承销商可以在 30 天内行使超额配售权，再买进至多 705 万股股票，理想汽车募集的资金将再增加 2.045 亿美元。理想汽车将于 12 月 8 日完成这次增发。高盛、瑞银和中金证券是理想汽车这次增发的联合簿记人。理想汽车将把募集的资金用于包括超快充电、未来车型、自动驾驶在内的新一代电动汽车技术的研发，以及一般企业用途。在披露增发消息后的两天，理想汽车股价累计下跌 7.3%。如果发行价定得比 12 月 1 日 34.86 美元的收盘价低 10.3%，理想汽车增发 4700 万股将募集 14.7 亿美元资金。除理想汽车外，蔚来、小鹏汽车、康迪、吉利和比亚迪股价早盘也出现不同程度下跌。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

图 8：上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 9：下跌的其他国外科技股

图 10：做空投资人认输，称做空特斯拉是不可能的

关于做空股票，著名经济学家凯恩斯有一个金句：市场上不合理状态存在的时间，总是比你有资金投入的时间更长。对冲基金投资者吉姆 · 查诺斯（Jim Chanos）最近在媒体上承认，由于市场的青睐，做空特斯拉是 “不可能的”。虽然查诺斯旗下 Kynikos Associates 尚未出清特斯拉空头头寸，但已经大幅减持。长期以来，查诺斯一直看空特斯拉，甚至曾称特斯拉 “即将破产”。虽然声称做空特斯拉 4 年来多数时间收益还不错，但 2020 年情况出现逆转。今年以来特斯拉股价累计上涨 600%，与 3 月份低点相比更是上涨逾 800%，市值达到 5000 亿美元左右，是福特、通用汽车和菲亚特克莱斯勒之和的逾 4 倍。因此，根据 Kynikos Associates 投资策略，查诺斯已减持了特斯拉空头头寸。但他仍然认为特斯拉的商业模式存在问题。

图 11：5G 芯片需求强劲，带动高通等基带芯片板块上涨

在基带芯片需求强劲的媒体报道拉动下，今天高通和其他无线芯片股出现上涨，高通走出长达 5 周的横盘整理。Cascend 证券公司首席投资策略官埃里克 · 罗斯（Eric Ross）星期五发表投资报告称，基带芯片的销售情况由 10 月份的 “非常强劲”发展成 11 月份的 “显著增长。我们相信这会给包括 Skyworks Solutions 和高通在内的基带芯片厂商带来强劲利润”。罗斯对 Skyworks Solutions 和高通股票的评级为 “买进”。投资公司 Piper Jaffray 分析师哈希 · 库马（Harsh Kumar）星期五发表投资报告称，基带芯片支持越来越多的频段，高通将因此受益。他说，“早期的 4G 手机支持约 16 个频段，对于支持载波聚合技术的现代 LTE 手机，支持的频段超过 1000 个。”库马称，高通称已经开发出解决现代手机复杂频段需求的完整解决方案。他对高通股票评级为 “中性”。今天常规交易中，高通股价上涨 7.71 美元，涨幅为 5.14%，报收于 157.62 美元；Skyworks 股价上涨 6.64 美元，涨幅为 4.5%，报收于 150.17 美元；博通股价上涨 11.88 美元，涨幅为 2.97%，报收于 411.68 美元。