耗时五年，一位美国摇滚巨星自学成为程序员

毫不夸张，这是我听过的最有趣的故事。

一名美国摇滚明星自学成为了程序员。

看到这个消息，我马上发给了我做程序员的同学，他也马上发来调侃道：不是吧！不是吧！摇滚明星居然要自觉加入 “秃头大军”？

对，你没有看错。

那么，这位摇滚明星是谁？

Rivers Cuomo 其人

常听摇滚乐的童鞋应该对 Weezer 乐队并不陌生。

Weezer 乐队成立于 1992 年。Weezer 影响了美国大批新一代流行朋克和硬核年轻乐队，许多当代的乐团都曾被拿来与 Weezer 比较，并将 Weezer 列为影响他们曲风的来源。

甚至连比尔 · 盖茨都是他们的歌迷。

而 Rivers Cuomo 是这个乐队的主唱，同时他也是个哈佛的学霸。

在 Weezer 的首张专辑大获成功之后，他在哈佛大学读大二，并在宿舍里住了一年。

后来，他离开了学校，开始录制乐队备受喜爱的后续作品《Pinkerton》，但在 1997 年和 2004 年的两次入学中，这位音乐人终于在 2006 年获得了英语文学学士学位。

一边搞事业一边搞学业，两不耽误。

现在，Rivers Cuomo 还利用业务时间学起了编程，并且已经学习 5 年之久。

最近，他在 Github 上还利用自己所学售卖自己的歌曲的小样。

据他介绍，从 1976 年到 2015 年，这些歌曲的质量参差不齐，从磁带录制的小品到更精美的曲目都有。其中一些歌曲最终会被收录到 Weezer 的 13 张专辑中，或者是各种编外项目中。

这些曲目在 Cuomo 的 “Mr. Rivers's Neighborhood”站点中可以买到，分成九组，每组售价 9 美元。

感兴趣的童鞋可以去康康。

地址在这里 : https://github.com/algolia/voice-overlay-ios

为什么想成为程序员？

那么，是什么促使他想要变成程序员呢？

说起来，原因也很简单。

作为一名合格的摇滚歌手，利用电子表格来记录所有歌曲、想法等，但是后来他慢慢发现 Excel 变得越来越复杂，代入公式去记录自己的歌曲方式让他觉得自己好像在写代码，这实在太复杂了。

我几乎是在用这些公式来写代码，只是它超级难用。因此，或许我真的应该用编程的方式来代替。

于是，凭借自己是哈佛大学的学生的身份，Rivers Cuomo 开启了一个新的大门。

在浏览了一些在线课程后，他想要找一些看起来有吸引力的课程，结果发现哈佛大学 CS50 非常受欢迎。

在哈佛大学历年的课程调查中，CS50 都是最受学生欢迎的课程之一。在哈佛大学，CS50 拥有自己的展会，学生们可以在那里展示自己的编程作品，并与来自 Facebook 和谷歌等企业的技术招聘人员交流。这门课程甚至还有自己的周边，比如压力球和印着「I TOOK CS50」 的 T 恤。

这门课程所录制的公开课也风靡全球，其账号在 YouTube 频道上拥有超过 51 万名关注者。

CS50 课程旨在教授学生算法知识和高效解决问题的能力。主题包括抽象、算法、数据结构、封装、资源管理、安全性和软件工程，语言包括 C、Python、SQL、HTML、CSS 和 JavaScript。

另外，本课程完全免费，也不需要购买任何书籍。

而想要成为程序员的第一步就是要学会如何写代码。

而代码的选择毋庸置疑，一定要学 Python，毕竟这是当今深度学习界最火的语言，没有之一。

哈佛大学的 CS50 刚好满足这一要求。

第一周的课程是使用 Scratch。

Scratch 是由麻省理工学院的 “终身幼儿园团队”设计开发的一款图形化编程工具，旨在让程序设计语言初学者不需要先学习语言语法便能设计产品，主要面对青少年开放。 开发者期望通过使用 Scratch，启发和激励用户在愉快的环境下经由操作（如设计交互故事）去学习程序设计、数学和计算知识，同时获得创造性思考、逻辑编程和协同工作的体验。

Rivers Cuomo 形容这个课程的内容像是点击和拖动式的编程，类似制作一款小视频游戏。

在学习了一段时间后，Rivers Cuomo 接触到了 Python。

我很惊讶 Python 的强大功能和直觉，我可以完成这么多事情。在这门课程结束后，我开始编写一些程序，这些程序可以真正地帮助我。

在以前的工作中，Rivers Cuomo 要写一首新歌或者录制一首歌，仅仅是把这些想法变成目录后输入到 Execl 里，并且过程也很繁琐。但是当他学习了 Python 之后，原来这些看似繁琐的事情可以变得简单，只要用几串代码就可以完成，简单多了。

据他介绍，他在编程项目上花费了大约 70% 的工作时间。

最近，他还计划参加哈佛大学的 CS50M 后续课程，该课程的核心是为移动应用开发。

果然是活到老学到老的模范啊。

而且，用代码记录自己的喜欢的音乐可以说非常酷了。

但最关键的是，如果没有热爱，这一切都无从谈起。

相信这也和在开源社区贡献代码的程序员一样，他们在业余时间里所制作的软件，也都是出自于心底对于某个项目的热情与坚持。

或许，下一次你再遇到程序员时，你会发现他可能是个隐藏的吉他手、贝斯手、作曲人，有人散发着文艺气息，有人有着与生俱来的幽默。