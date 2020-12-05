复印机时代落幕：理光佳能施乐等 5 厂商挥泪大裁员

IT之家12月5日消息 据日经中文网消息，日本的佳能、理光、富士施乐等五家大型复印机、一体机厂商 1～9 月已裁员约 1.6 万人，优先裁掉海外的员工。受新冠疫情影响，以及办公无纸化的大趋势，传统打印机的市场加速萎缩。

▲富士施乐的多功能一体机

根据日经中文网的数据，这几家打印机厂商裁员人数占 5 家公司员工总人数的 4%，占办公设备业务人员的约 7%。其中，理光裁减了约 6400 人，佳能裁减了约 4100 人，柯尼卡美能达也裁减了约 2700 人，施乐裁了约 1500 人。

这几家日本企业中，柯尼卡美能达、佳能、理光均涉及光学、医学影像等多种领域，同时也有其自主的打印机业务。在 2006-2007 年，柯尼卡美能达的照片、胶卷、相纸以及影像事业部均出售或者关闭，当时全球约 3700 名员工遭到裁员。

据IT之家了解，目前主流的商用复印机、打印机拥有众多发明专利，核心技术一直掌握在日本、美国等企业手中。静电复印机技术最早由美国的施乐公司（Xerox）发明，在 1962 日本的富士胶片和美国的施乐公司合资成立了富士施乐，目前富士的资本占比 75%，美国施乐资本占比 25%。

国内的奔图打印机从 2007 年开始针对激光打印机的研发进行专利布局，截止目前已经提出了 400 余项专利申请，其母公司为 2000 年成立的中国本土企业纳思达，依靠多年的研发投入于 2010 年发布中国第一台拥有自主知识产权的激光打印机。2020 年纳斯达已进入中国民营企业 500 强，营业收入 2329584 万元。

▲纳斯达中国工厂渲染图 | 图片来自官网