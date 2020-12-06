Win10X 即将袭来，你会为它捏把冷汗吗

微软正在开发 Windows 10X 系统，已经不是什么秘密了。最近更是有消息显示，在本年度的 12 月份，微软就会公布 Windows 10X 的 RTM 版本，在明年的 1 月份 Win10X 则会正式推向市场。作为微软这几年来的重磅产品，大家对其满怀期待的同时，也不禁捏把冷汗——毕竟微软这几年在操作系统的进展磕磕碰碰，Win10X 到底能不能成事，仍是个未知数。

Windows 10X 即将到来

实际上，Win10X 自公布以来，已经经历过一次跳票——Win10X 原计划随着 Surface Neo 双屏平板，在今年秋季推向市场，然而由于种种原因未能如计划实行。Win10X 的跳票，又让人们平添了一缕担忧，它到底能不能开辟出一篇新天地？还是会沦落成为 Windows RT、Windows 10S 等产品一样，淡出主流消费者的视野？一起来谈谈吧。

Win10X 到底是什么

先来简单介绍一下 Win10X 及其意义吧。尽管 Win10 已经在诸多方面努力创新，但迄今为止，仍有很多观点认为这是一个半成品，从 UI 以及组件的支离破碎，就可以看到这一点。然而 Win10 之所以如此，是由于其历史问题太过于沉重——作为微软的正代操作系统，Win10 肩负着兼容前代 Windows 软件生态的使命，这让它不得不传袭过往的种种元素，也造成了系统视觉感官和操作体验都不和谐、不统一的毛病。

Win10 至今 UI 仍混杂着各种风格

与之相比，macOS 给人的感官，似乎完成度要高得多。这是自然的，毕竟苹果可以一声令下，让软件应用统统必须使用新系统的接口，否则以闪退处置——时至今日，你甚至不能在 iOS、macOS 上运行 32 位应用程序。这类事情，微软可不敢在 Win10 中强推，毕竟 Vista 的教训已经足够深刻。

如何才能抛开束手束脚的历史问题？Win10X 可能就是微软的答案。

既然 Win10 这条主线必须承前启后，那么不妨新开一条支线，Win10X 应运而生。有消息指出，自 2017 年以来，微软一直在积极开发无遗留问题的 “Windows Core OS”，而 Windows 10X 正是这个项目的衍生品。

和 Win10 正代相比，Win10X 的很多理念都更加先进，或者更加激进。抛弃了历史遗留问题后，Win10X 得以呈现出完全基于 Fluent Design 理念的新 UI，也不再有传统控制面板、资源管理器等老式组件，视觉更加统一，功能更加易用，运行更加轻快、安全，应用生态也面向 UWP，更加现代而封闭，体验也会更加类似 Android、iOS 乃至 macOS 等系统。

Win10X 中会全面使用新 UI 设计风格，资源管理器等组件都会重新设计界面

微软计划在 Surface Neo 双屏设备上首发 Win10X，但同时微软也打算面向单屏设备推出 Win10X。然而，Win10X 的推广仍面临着重重障碍，成败犹未可知。

Win10X 缺乏设备平台

缺乏具有市场影响力的硬件载体，是 Win10X 面临的一大困境。Surface Neo，这款 Win10X 的御用设备，在发布一年多后仍不见影踪，甚至从官网显要位置消失，业界更是有着 Surface Neo 已经被砍掉的传言。而尽管微软打算向更多单屏设备开放 Win10X，或许未来普通 PC 也可以安装 Win10X，但到底会有多少设备实际去运行这个系统？恐怕情况不太乐观。

Win10X 的御用设备 Surface Neo 似乎已经被砍掉了……

和其他系统的用户相比，微软系统用户一向是保守的。在 Win7 时代，为数不少的用户坚守 XP；到了 Win10 时代，Win7 又成为了诸多用户口中 “最完美”的系统。而 Win10X 相比 Win10 正代，在功能上甚至有所不如。用户真的会为微软的设计理念买单，抛弃传统的 Windows 生态？对于这点笔者保持高度怀疑。

换言之，微软想要将 Win10X 推向市场，并不像谷歌那样有着数不胜数的安卓设备，也不像苹果那样有着一呼百应的 iOS 设备，自从 WP 败退移动市场后，微软就缺乏硬件方面的支撑点。Surface 和众多 PC，或许品质不赖，但操作系统可以被用户高度定制化的它们无法成为 Win10X 的灌渠。或许只有诞生出 Surface Neo 引爆市场这种奇迹，才能让 Win10X 迅速站稳脚跟了。

Win10X 将抛弃历史包裹

Win10X 是一个抛弃了历史包裹的系统，然而轻装上阵，并不意味着就能展翅高飞。Windows 生态的独到魅力，在于你开启一个十年前的游戏，还能若无其事地正常游玩，仿佛这一切都那么理所当然。在苹果和谷歌的系统中，这是难以想象的。

最新版 Win10 仍能完美运行网络蚂蚁这样的 20 年前的软件，这在苹果、安卓生态中是不可思议的

然而 Win10X 却要抛弃这一点了。诚然，历史包裹一直令 Win10 的开发尾大不掉，Win10 割裂的 UI 和功能模块，里面的锅有很大一部分就得算到历史包裹上。然而，问题的关键在于，抛弃了历史包裹的 Win10X，是否也将抛弃浸淫在 Windows 生态已久的人们？或许，Win10X 的确有着完成度更高的 UI 设计、交互逻辑，但如果玩不来 LOL、做不来工控机，Win10X 依然会前途多舛。

谷歌和苹果的新系统，之所以每次更新都可以抛弃大量历史包袱，是因为它们的系统从未像 Windows 那样，在各行各业中都扮演着中流砥柱的角色。Win10X 显然改变了 Windows 的传统定位，但离开了传统 Windows 生态这个基本盘，只专注于在消费市场搏杀，一方面会面临谷歌苹果的夹击，另一方面甚至也会面临着 Win10 正代的竞争。Win10X 能否杀出一条血路？这并不轻松。

Win10X 生态仍未成型 Win10X 抛弃传统生态，是一个艰难的决定——微软也知道传统 Win32 软件有着多么庞大的价值。此前，微软曾经想利用一种名为 “VAIL”的新虚拟化技术来实现 Win32 应用在 Win10X 中的虚拟化支持，然而根据最新报道，微软已经放弃了这套方案，UWP 和 PWA 应用成为了 Win10X 生态的依仗。

UWP 和 PWA 是否能够支撑起 Win10X 的生态？PWA 属于 Web 应用，比较轻量，难当大任，这里着重说说 UWP 应用。和传统 Win32 软件相比，UWP 应用通常在 UI、触控操作、进程管理、电量消耗、安全以及跨平台等方面有优势，但是在最重要的功能和自由度上，目前却无法和传统 Win32 软件相比。

UWP 应用受限较多

微软并没法像苹果那样，逼着大伙儿用新套件开发软件，出于兼容性、功能等方面考虑，大部分 Windows 软件厂商，仍把开发重心放在传统 Win32 软件上。微软 WP 落败已久，平板市场终归太小众，没有跨平台的刚需，软件开发商们没有太多动力转向 UWP。

移动平台上的溃败，令 UWP 应用和 Win 商店失去了一大根基

时至今日，UWP 生态仍半死不活。打开 Win10 的应用商店，里面就没有多少 UWP 的重磅产品，UWP 应用仍以个人开发为主。这意味着，UWP 应用的商业价值并没有得到认可，UWP 生态正面临难以突破的困境。

前车之鉴：只能安装商店应用的 Windows 10S 并不受欢迎

在 UWP 应用本身较为拉垮的现状下，Win10X 的应用生态很难得到有力支撑。Win10X 要打破这一困局，需要依赖出色的软硬件产品力、冲开一片市场，让开发者重视 UWP 的商业价值——就如同当年 iPhone 的生态从 0 到百花齐放。

Surface Neo 这样的新形态 Windows 硬件，会创造出更多使用 UWP 应用的需求吗？

这并不是一件轻而易举的事情，苹果 macOS 转向 ARM 生态，也依然需要依赖 Rosetta 2 来兼容已有的 X86 软件作过渡。祝 Win10X 好运吧。

总结

可见，Win10X 要得到市场认可，是面临着重重困境的。微软敢于摒弃 Win10 中的历史包裹，抛出面向未来的 Win10X，不得不说勇气可嘉。但微软真的作好准备了吗？且不说上文提到的挑战，Win10X 自身的质量，也仍是一个未知数。

此前，微软也曾经开发过 Windows RT、Windows 10S 乃至 Windows 10 on ARM 等被寄予厚望的产品，但实际体验都一言难尽。Win10X 能够创造奇迹吗？苹果转向 ARM 生态的顺滑已经令人眼前一亮，我们拭目以待微软会有何表现吧。