你可知 Word 还能这么用，原来试卷是这样做出来的

如果要问 Word 中什么文件编辑难度最高，恐怕非学生试卷莫数了。别看这些试卷内容都不复杂，可由于涉及到不同的题型，很多 Office 老司机也一筹莫展。今天笔者就给大家介绍几组常见的试卷输入方法，看一看你都知道吗？

1. 拼音声调录入

声调录入是拼音录入的难点，很多人会想到利用 Word 自带的 “拼音指南”来完成。但由于尺寸和位置存在诸多局限，真正的老师其实是很少使用它的。他们的选择更简单，这就是——输入法软键盘。

首先输入空白拼音串（不带声调），接下来选择要标调的字母，右击输入法软键盘中的 “拼音字母”。然后，从软键盘中点击对应的母音调，替换掉之前没有标调的字母就可以了。

2. 着重号录入

多音字题型，往往会以词语的形式存在，这里就要用到 “着重号”了。Word 中着重号的输入比较冷门，很多 Office 老鸟都不知道。其实它的输入非常简单，只要选中要标注的文字，调出字体对话框，将最右侧的 “着重号”设为 “·”就可以了。

着重号添加

3. “√”和 “×”录入

“√”和 “×”是试题中常用的两组元素，很多人都是通过 “插入”→“符号”来加载它。不过这种方法并不是最快的，很多输入法自带的特殊字符输入，可以更快捷地输入它。

以笔者常用的万能五笔来说，首先敲入特殊输入符 “zz”，然后打入分类符 “bd”（标点），即可找到 “√”、“×”两个符号。利用这样的方法，我们还可以输入 “→”、“↑”、“←”、“↓”、“≈”、“±”、“≠”、“℃”、“‰”、“▲”、“★”、“■”等等一些不规则符号。换句话说，试卷中所遇到的特殊符号，绝大多数都是这样录入的。

4. “田字格”录入

低年级试卷中常用的 “田字格”，一般都是通过自定义图形绘制，然后组合复制到不同的地方使用。绘制方法很简单，先用 Shift 键画出一个正方形，右击修改它的边框和填充色（改为无填充），然后再用直线工具勾画里面的虚线，最后将整个田字格中的元素一一选中，右击后加以组合就可以了。

“田字格”的录入

5. 稿纸格录入

和拼音一样，稿纸格也不能使用 Word 内置的稿纸组件，因为——没法排版。因此试卷中所用的稿纸，通常都是用表格功能直接绘制。

稿纸其实是用表格制作的

具体操作是：点击 “插入”→“表格”→“插入表格”，将其中的列值设为 “20”，行值根据作文的长度自行拟定。这里需要说明的是，由于稿纸中间都会有分隔行，因此设置的行值必须是目标行值的 2 倍，即你需要建立一个 15 行的稿纸，那么行列值就应该分别设定为 “30”（行）和 “20”（列）。

制作表格值

表格做好后，就开始对高宽值进行调整了，由于稿纸都是正方格，因为要将高宽值设为一致。根据学生的写作习惯，我们通常会选择 “0.73 厘米”，即表格属性中的行高和列宽全部设为 “0.73”。需要注意的是，由于 Word 默认存在一个虚拟行界，设好的行高并不会直接显示出来，需要手工选中表格打开 “段落”对话框，取消 “如果定义了文档网格，则对齐到网格”前面的复选框。这样，才能最终呈现出正方形。

取消该选项后，表格才会呈现正方形

最后一步就是分隔行的制作了，采用隔一选一的方法，将所有要处理的行选中。右击修改行高值为原行高值的一半（即 0.73/2=0.36 厘米），最后合并单元格即可。这样，一个标准的作文稿纸就完成了。

通过合并完成分隔行制作

写在最后

掌握了以上几项后，一般的语文试卷也就没什么难度了。当然由于很多都需要手工制作，首次制作时会显得稍微耗时一些，不过后期就可以借助 Ctrl+C/V 大法快速复制了！总之很多东东其实是没有捷径的，希望今天介绍的内容能对您有所帮助。