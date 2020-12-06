ARM 中国发布 “玲珑”ISP 处理器，不受美国进出口管制限制

继 “周易”、“星辰”、“山海”之后，安谋中国日前发布了第四条自主 IP 产品线 --“玲珑”多媒体产品线，其首款产品为 “玲珑”i3/i5 ISP 处理器。

据安谋中国产品研发常务副总裁刘澍介绍，二者之间存在着一定的差异与依赖关系。从产品特色来看，二者均为灵活可配置的 ISP，具备良好的宽动态效果与降噪表现，具有高画质、低延时、可配置能力强、扩展兼容性高等特点。在前期市场反馈中，“玲珑”i3/i5 ISP 处理器在业界十分看重的宽动态处理效果和信噪比处理水平上表现优异。

具体来看，“玲珑”i5 系列为中高级 ISP，性能上可达到 800 万像素、60fps 实时处理速度，在台积电 16nm 工艺水平上综合时钟频率能跑到 600MHz，支持 4K 视频及多路视频信号接入处理，用户可根据参数特点、性能特点综合实现不同的应用配置；“玲珑”i3 系列为轻量级 ISP，可达到 500 万像素、60fps 实时处理速度，在台积电 16nm 工艺水平上综合时钟频率能跑到 400MHz，支持 2K 视频处理及单路视频信号接入处理，可广泛应用于家具、AIoT 领域。

总而言之，“玲珑”ISP 处理器为安谋中国本土团队历经两年的独立研发成果，采用先进的架构，面向多个目标市场。据刘澍透露，未来，“玲珑”ISP 处理器还将推出更多差异化的产品系列，全面覆盖不同场景的多样化要求。

刘澍认为，传统的多媒体方向上出现了越来越多的应用空间和领域，大规模图像和图形处理需求，使得多媒体产品这个传统的领域长期具备蓬勃的生命力。

目前，手机内置多个摄像头已经成为普遍现象；在不久的将来，网联汽车、智能驾驶方面，汽车上安装多个摄像头也将变得常见。对于新兴的领域，如图像不仅仅是给人看，也会给机器看，在图像和机器的交互、人和机器的交互，以及虚拟现实对虚拟和现实图景的交互上，对不同场景的画质处理、读者感官上的处理、机器感官上的处理都存在着很大不同。

刘澍表示，在这样的背景下，多媒体产品长久的、强壮的生命力，是安谋中国在这个领域进行不断投入的主要原因。

图形处理技术是一个源远流长的技术，在不同的时期有不同的特色。“虽然这个技术已经存在了很长时间，但是未来的应用领域和空间会非常巨大，”刘澍称，当前国内已经有不同的厂商进行了 ISP 处理器的研发，而安谋中国选择在这个时间节点推出新产品线的核心竞争力，就在于其技术特色会使得安谋中国与各种拥有或没有这种技术的厂家进行开放式的、不同模式的合作。

被问及安谋中国产品是否会受到相关出口管制限制，刘澍表示，这不仅是很多客户关心的一个问题，也是公司在中国做 IP 产品的目的。

“安谋中国的产品会经过详细的法律分析，工程团队不断将设计的具体情况反馈给内、外部的法务部以及外部的顾问。分析结果表明，在目前的进出口管制规则下，”玲珑 “ISP 处理器不受美国进出口管制限制。由于规则不断变化，安谋中国也将持续跟踪法规变化进展。”刘澍说。

据悉，目前 “玲珑”i3/i5 ISP 处理器均已可向客户交付。