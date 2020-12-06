历时六年，飞跃 52 亿千米，人类首次将地月系以外的石块带回地球

IT之家12月6日消息 发射六年之后，日本宇宙航空研究开发机构今日宣布，日本小行星探测器隼鸟 2 号回收舱在澳大利亚南部着陆，预计在今日中午前后完成回收任务。

“隼鸟 2 号”昨日向地面释放可能装有小行星 “龙宫”碎石的密封舱，该密封舱于 6 日凌晨 2 时 50 分被投放到澳大利亚南部的沙漠地带。据报道，此次可能带回的碎石样本或有助人类探索太阳系起源。而这也是人类首次将地月系以外的石块带回地球。

该机构将对回收舱可能携带的微量小行星样本进行研究，而隼鸟 2 号探测器在释放出回收舱后继续其小行星探测之旅，也就是另一颗小行星 “1998KY26”。

据公开资料，隼鸟 2 号于 2014 年 12 月从日本鹿儿岛县种子岛宇宙中心发射升空，2018 年 6 月飞抵距离地球约 3 亿千米的目标小行星 “龙宫”附近，并对 “龙宫”进行了全面的信息采集。“龙宫”直径约 1 千米，它被认为含水和有机物，与约 46 亿年前地球诞生时的状态相近。

实际上，人类历史上第一个小行星采样探测器是 2003 年日本发射的隼鸟号，它于 2010 年成功将 “丝川”小行星的物质微粒送回地球。

值得一提的是，初代隼鸟号怀疑探测器的燃料泄漏，担心密封舱分离工作失败，而日本方面决定以回收样本为优先，使其整个机体进入大气层，第一代 “隼鸟号”的机体也因此燃烧殆尽。目前的隼鸟 2 号是隼鸟号的后继探测器。

在全球范围内，对这一事件的关注度空前之高，尤其是 JAXA 还在推特和油管上日英双语文字 + 图片 + 视频直播，但国内相关宣称并不多。日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）本周召开记者会时，该计划负责人津田雄一教授表示，“探测器非常顺利”，并强调 “认为取得了超出预想的成果。”

IT之家了解到，除隼鸟 2 号外，美国 2016 年发射的奥西里斯 - REx 探测器于今年 10 月在小行星 “贝努”上取样，预计 2023 年将样本送回地球。