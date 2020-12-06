“月球快递”择机返回地球，嫦娥五号探测器对接组合体成功分离

IT之家 12 月 6 日消息 人民日报报道，从国家航天局获悉，北京时间12月6日12时35分，#嫦娥五号#轨道器和返回器组合体与上升器成功分离，进入环月等待阶段，准备择机返回地球。欢迎回家！

轨返组合体与上升器分离前模拟图

轨返组合体与上升器分离后模拟图

分离后轨返组合体轨道模拟图

北京时间 12 月 6 日 5 时 42 分，嫦娥五号上升器成功与轨道器和返回器组合体交会对接，并于 6 时 12 分将样品容器安全转移至返回器中。这是我国首次实现月球轨道交会对接。

从上升器进入环月飞行轨道开始，通过远程导引和近程自主控制，轨道器和返回器组合体逐步靠近上升器，以抱爪的方式捕获上升器，完成交会对接。

IT之家此前报道，11 月 24 日 4 时 30 分，我国在中国文昌航天发射场，用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器，火箭飞行约 2200 秒后，顺利将探测器送入预定轨道，开启我国首次地外天体采样返回之旅。

嫦娥五号任务计划实现三大工程目标：一是突破窄窗口多轨道装订发射、月面自动采样与封装、月面起飞、月球轨道交会对接、月球样品储存等关键技术，提升我国航天技术水平；二是实现我国首次地外天体自动采样返回，推动我国科学技术重大进步；三是完善探月工程体系，为我国未来开展载人登月与深空探测积累重要的人才、技术和物质基础。