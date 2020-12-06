测试表明，非 A 卡用户装 AMD 驱动将被占据一颗 CPU 核心

IT之家12月6日消息 据外媒 TechPowerUp 报道，如果在未安装 Radeon 显卡的电脑上安装了 AMD 的显卡驱动程序，则该机将默认占用一个 CPU 内核 100% 的资源。

▲ 图源于 TechPowerUp，下同

通过任务管理器发现，RadeonSettings.exe（AMD 驱动程序的缓存进程）会在未安装 A 卡的情况下强加资源占用。原因未知，外媒推测可能是 AMD 的工作方式有所不同，用户开机时，该程序将会在后台预加载 Radeon 设置，但似乎无法检测到显卡不存在的问题或检测到了但并没有自行退出。

测试者基于 Radeon 20.11.2 WHQL 驱动程序和 20.11.3 Beta 版本驱动进行了测试，发现均存在类似问题。

而测试者反编译代码发现，该程序似乎是存在一个无限循环的 bug 而导致无法中断。

之后，测试者也在 8 核 / 16 线程的 CPU 平台上进行了测试，得到了相同的结论，但因为只有一个核心的性能被影响，因此对于游戏 FPS 的影响有限。

当然，IT之家提醒，如果用户从 AMD 显卡更换为了英伟达显卡，则目前最好的做法肯定是将原显卡驱动完全卸载，例如知名的 DDU ，而不是坐着等 AMD 修复 bug。