名创优品叶国富：性价比感动不了 90 后，激励员工给工资还要给股权

12 月 6 日下午消息，在今日的中国企业领袖年会上，名创优品创始人、CEO 叶国富在开幕主题论坛上围绕 “寻找高质量发展的密码”进行的分享。

叶国富表示，要打造企业的核心竞争力， 一是产品的创新。二是店铺的创新。三是通过数字化，如何打通线上、线下的能力和全渠道能力。四是人才的升级。

产品的创新他认为中国零售经过了三个时代，1.0 时代是低价时代，谁的价格更低谁有好生意。2.0 时代是性价比时代，从优衣库、小米和名创优品崛起，性价比时代到来。

现在是 3.0 时代，需要回到以 IP 和文化创意的产业。“今天产品创新如果只是讲性价比，感动不了 90 后的消费者。”

一个高质量的店铺一定是盈利的店铺，而店铺要盈利就要离顾客近一点、小一点。“社区团购再干一两年，500 平方以上的超市基本上没戏了。但是你离顾客越近，给顾客创造更大的价值，这种店铺才有价值。”

对于拥抱人才，叶国富也给出了自己的看法。他认为企业需要拥抱资本，开放股权激励。尤其是今年科创板推出，包括创业板注册制的推行，带来资本市场平民化，以后企业上市会越来越容易。

“不仅仅老板要享受资本的红利，能不能让员工也享受一下资本的红利。这是衡量未来一个企业能不能做大做强，能不能时刻保持竞争力最关键的一个指标和因素。”他说，以后一个企业的核心骨干要想财富增值，靠拿工资不行的。“一个副总裁给他年薪 200 万、300 万，10 年才 3000 万、100 年才 3 个亿，现在一下子 5 个亿、10 个亿，这就是拥抱资本的价值。”

他透露，名创优品今年 10 月上市，通过股权激励了超过 400 人，创造了 10 几个亿万富翁。“我们很多小姑娘现在身价超过 5 个亿，千万富翁一大堆。要讲实际的，讲虚的没有用。既然股权激励大家都看到带来的好处，拥抱资本、拥抱人才、开放股权，股权不要只拿到一个人手里。”叶国富说。