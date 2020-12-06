印度《绝地求生》PUBG 吃鸡手游 12 月无望推出

IT之家12月6日消息 外媒91Mobiles报道，印度版《绝地求生》PUBG手机游戏12月推出的可能性似乎不大。并且按照这个速度，PUBG手机印度版预计在明年1月份也不会推出。

自从上个月PUBG公司宣布了这一消息后，PUBG手游印度版的推出就备受期待。从那时起，该公司已经在印度注册了这款游戏，这预示着它即将推出。然而，PUBG Mobile印度版推出似乎还远未到来。

IT之家获悉，最近的一份报告称，印度电子和信息技术部(MeitY)还没有批准PUBG在该地区重新开始运营。这可能会让粉丝和公司高层感到失望，他们此前希望能在11月底前恢复运营。现在，根据InsideSport援引可靠消息来源报道，PUBG公司高管已经多次向MeitY官方请求会面机会，但尚未得到回应。

据报道，这次会议将决定PUBG手游印度版是否会获得在印度地区推出的许可。考虑到目前情况，消息人士称，PUBG手游印度版不太可能在2021年1月或2月之前发布，这也取决于政府的立场。“现阶段这一立场没有改变”。在进一步探究该游戏在印度新实体下推出的最新进展时，InsideSport了解到，这不足以将其恢复运营。“任何被禁止的实体都不能仅仅通过不固定的新公司来运营。即使是Tik Tok或其他任何人都可以做到。他们必须获得MEITY的许可才能再次在印度运营”，该消息人士说。

这意味着尽管在印度注册了一个新的实体，并获得了所需的批准，但考虑到PUBG Mobile是越来越多被禁止的应用程序之一，PUBG Corp公司仍然需要从该部获得许可才能开始运营。