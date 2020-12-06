抱歉，中国市场也帮不了苹果 HomePod

2020 年，苹果密集发布了不少新品。

支持 5G 的 iPhone 12 系列、搭载 M1 芯片的新 Mac、最新更新的 iPad 和 Apple Watch…… 它们接连出现在闪光灯下，为苹果的 2 万亿美元市值增辉不少。

但在灯火阑珊处，苹果还有一款新产品：售价 99 美元的 HomePod mini。

最近，HomePod mini 登陆中国，让苹果在中国智能音箱市场又增加了一丝存在感——但 749 元的售价，又让它的本土竞争对手们放心不少。

实际上，在中国智能音箱市场的主流玩家中，苹果是唯一的外国品牌。

1、HomePod：生得晚，且生而孤独

苹果发布 HomePod 的时间，是在 2017 年 6 月——距今已经超过三年。

当时，智能音箱战场已经是烽烟四起——尤其是苹果总部所在的美国，Amazon Echo 和 Google Home 都在疯狂蚕食市场，其中亚马逊早在 2014 年底就进入到智能音箱市场，而 Google 则是在 2016 年。

HomePod 不仅问世晚，还很贵，售价 349 美元。

但 Tim Cook 并不把对手放在眼里，他在当时的采访中表示：

我们从来都不会最先制造某个产品，而目的是要造出最好的。我们为用户提供惊喜体验，所以我们不会推出我们认为不好的产品。

图自：Bloomberg

他还说，苹果是一家非常热爱音乐的公司，希望为用户提供更出色的家庭音乐体验——他还表示，既然苹果重新发明了便携音乐播放器，那么，家庭音乐播放器也当如此。

一直到今天，苹果官网都将 HomePod 安放在 Music 一栏之下。

话说回来，HomePod 发布晚，上市更晚——发布半年多后，一直到 2018 年 2 月，HomePod 才正式发售。用户拿到之后，结果与 Tim Cook 说的一样：它的确是一款异常优秀的家庭音乐播放设备。

同时，HomePod 售价昂贵也有其原因。根据 TechInsights 发布的数据，HomePod 的物料成本高达 216 美元。

但是，它一点都不智能，Siri 就像是一个智障；不仅如此，在对第三方音乐平台的支持上，它还只支持 Apple Music；不仅如此，它也不支持其他品牌的设备来进行蓝牙连接。

实际上，在最终评价 HomePod 时，外媒 The Verge 选用了 Lonely 这个词，它恰如其分地描述了一个封闭、固执的 HomePod：

它坚守着苹果软硬件结合的产品理念，一面优秀而又一面平庸，拒绝和解，也拒绝合作，骄傲地闯入到一个全新的智能音箱战场中。

2、HomePod 错过的 2018 年

2018 年第一季度，HomePod 在全球多个国家发售之后，其表现并不如意。

当时，全球智能音箱市场正处于爆发期。根据市场调研机构 Strategy Analytics 发布的全球智能音箱出货量报告，Amazon 拿下 400 万台，Google 借助发布不久的 Google Home Mini 增长了 7 倍，达到 240 万部——阿里巴巴在中国市场出货量达到了 70 万台。

而苹果在当季仅仅出货了 60 万部 HomePod，排名第四。

这个成绩，开始让苹果感到担忧。按照彭博社援引知情人士的说法，苹果在当年 3 月下旬下调了 HomePod 销量预测以及订单数量，并且消减了供应商英业达（Inventec Corporation）的订单。

接下来的 2018 年第二季度，苹果以 70 万部的出货量再次排名第四。

值得一提的是，对于这个成绩，Strategy Analytics 表示看好——它表示，Amazon、Google 并不在乎利润率，只考虑出货量，使得具有相似功能的智能音箱产品的厂商进入市场变得非常困难；虽然如此，这也给高端智能音箱市场提供了机会。

报告认为，苹果已经在高端智能音箱市场建立了早期领先地位。

然而，后来的事实证明，苹果第二次获得全球第四，也是最后一次———从此，苹果的全球排名再也没有超过 2018 年 Q1 和 Q2 的排名表现。

2018 年第三季度，中国智能音箱市场猛烈爆发，阿里、百度、和小米分别凭借旗下的廉价机型在中国市场跑马圈地。而 Amazon、Google 和苹果则在中国大陆之外的其他市场继续耕耘，仿佛互相独立，互不干涉。

某种程度上，全世界似乎存在两个智能音箱市场，一个是中国大陆市场，一个是境外市场。

当季，亚马逊和 Google 继续占据龙头老大、老二地位——而中国的阿里、百度、小米则分别以 220 万、190 万和 190 万部排列其后，远远超过当季苹果的 110 万部。

那一次，苹果排名第六。

在 2018 年以前，Strategy Analytics 的全球智能音箱排名中，往往只给出前五名的排名；但是考虑到苹果的影响力，它并未被归入到 Other，而是以第六名继续出现。

3、中国市场也帮不了 HomePod

2018 年第四季度，恰逢购物季，HomePod 也在全球智能音箱市场的暴涨中，比上个季度增加了 45%——当然，苹果主动降价也是其中一个因素。

饶是如此，苹果当季还是排名第六，占比 4.1%。

实际上，从 2018 年 Q3 季度开始到 2020 年 Q1，苹果连续七个季度排在全球第六，其市场份额也一直在 4% 到 6% 之间浮动。

其中，在 2019 年 1 月，苹果 HomePod 业务实现了一个重要突破——它以 2799 元的高价进入到中国市场，这是亚马逊和 Google 都无法实现的事情，也是苹果在高端市场的另一个机会。

由此，苹果也成为首个实质上进入到中国智能音箱市场的国际大牌。

然而，2799 元的价格，无论从各种角度去看，都是一个感人的价格；尤其是在中国国内已经经历了一轮智能音箱大战之后，整个国内智能音箱市场已经下沉到百元级——这时候，HomePod 更是显得高高在上。

当然，在价格之外，Siri 的智能性和中文水平，以及 Apple Music 在中国在线音乐市场的竞争力，也让它在中国市场受到质疑。

从结果来看，中国市场并未能给 HomePod 的出货量带来什么改变。

根据 Strategy Analytics 公布的数据，2019 年的四个季度，HomePod 的全球出货量不断增加，分别是 110 万部、140 万部、180 万部、260 万部——但与此同时，全球智能音箱市场的盘子也在增大，增加了 70%。

事实上，即使进入到中国市场，苹果在 2019 年四个季度的占比依旧分别是 4.3%、4.4%、5.1% 和 4.7%——2020 年第一季度，包括中国市场在内，苹果在全球范围内一共出货了 140 万部 HomePod，占比 4.9%。

同时，根据市场调研机构 IDC 给出的数据，2020 Q1，中国智能音箱市场被百度、阿里和小米三家牢牢占据，占比超过 96%——已经呈现出严重的马太效应。

而包括苹果在内的其他玩家，加起来出货量不超过 40 万台。

HomePod 进入到中国市场的时机，实际上正逢中国智能音箱大爆发，但它在数据调研机构的公开数据中，一直被归于 Other 之列。

4、HomePod Mini 来了

2020 年，多重因素作用下，全球智能音箱市场呈现出疲软之势。

数据显示，2020 年第一季度，全球智能音箱市场同比增长了 8.2%；第二季度，同比基本上持平，甚至还略有下降；到了第三季度，同比增长率恢复为 2.6%。

值得一提的是，在 Q3 报告中，Strategy Analytics 还表示，智能音箱用户正越来越多地转向基于显示屏的设备或智能显示屏——该季度最畅销的设备是亚马逊 Echo Show 5（90 美元）和百度小度在家 1c（人民币 499 元）。

同样的趋势也在中国市场展开——IDC 分析师刘云也在今年表示：

新冠疫情对中国智能音箱市场产生冲击的同时也加速了市场升级发展…… 与语音、视觉等交互方式深层打通的智能应用生态构建，将成为市场后续发展的重要动力。

在这个节骨眼上，依然坚持好音质的 HomePod Mini 姗姗而来，带着依旧显得有点高高在上的价格，多少显得有点不合时宜。

也许对于 HomePod，苹果有坚持产品品质或者追求利润的主观考量，或者有自己固有的产品节奏——但在客观层面，即使有 HomePod Mini 的加持，苹果恐怕也很难改变当前的智能音箱市场格局，无论是全球，还是在中国。

毕竟，机会总是稍纵即逝、一去不回的。