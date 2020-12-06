LG 可卷曲手机已在韩国运营商数据库中注册，或搭载骁龙 888 处理器

IT之家 12 月 6 日消息 近日 OPPO 发布了 X 2021 概念手机，这是世界上第一款显示屏可卷曲的概念手机，看起来很神奇，据悉这块显示屏是由中国显示屏制造商京东方制造的，而且在测试时能够承受 10 万次严格的卷曲。

看来在 2021 年我们将看到更多的可卷曲显示屏的手机，据报道，一款 LG 可卷式手机已经被列入韩国运营商 Intranet 的数据库。根据推特泄密者 @Cozyplanes 的说法，这款设备目前已经在韩国运营商的内部数据库中注册，该设备的型号为 LM-RN910N，而解锁机型的型号为 OMD-LM-R910N。

早前的传闻显示，LG 可卷曲手机的规格包括 7.4 英寸可扩展屏幕，分辨率为 2428×1080 像素（20：9），视频模式为 2428×1366 像素（16：9），生产力模式为 2428×1600 像素（3：2）。

此外，据传 LG 可卷曲手机将配备 4200mAh 电池，并将搭载高通最新的骁龙 888 处理器，搭配 16GB 内存。

爆料人 @Cozyplanes 还透露了该设备的工作细节。这款设备将在两侧展开，将屏幕尺寸最多增加 100%。不过，顶部框架不会随着设备的扩展而扩展。据报道，LG 将增加一个灵活的框架，可以展开以覆盖屏幕的外露边缘，然后在手机关闭时收回。手机还将有一个锁定装置，以防止意外展开，并防止屏幕滚动速度过快，从而导致屏幕出现皱纹。

IT之家了解到，LG 并不是唯一一家正在开发可滚动显示屏的手机的公司，三星和 TCL 也加入了 OPPO 的行列，他们已经为带滚动显示屏的智能手机申请了专利。