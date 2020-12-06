倒退：消息称三星 Galaxy Z Fold 3 采用 4 英寸外屏

IT之家 12 月 6 日消息 据韩媒 The Elec 援引 OLED 研究公司 UBI Research 的消息，三星将在 2021 年发布三款可折叠机型。

三星从初代 Galaxy Fold 开始进入可折叠显示屏时代，但没过多久，该公司就通过发布 Galaxy Z Flip 启动了第二种形式的可折叠产品。明年该公司有望通过新的 Galaxy Z Flip 2 和 Galaxy Z Fold 3 机型来重振这两个产品线，但据消息人士透露，三星明年还将推出一款更加经济的 Galaxy Z Fold Lite。

这已经不是我们第一次听到三星计划在 2021 年推出一款 “Lite”可折叠设备的消息了，但目前传言不一。有消息称三星将在明年推出 Galaxy Z Fold Lite，而另一些传言则认为这款经济型变种将是一款翻盖可折叠机。根据 UBI Research 的说法，三星 “Lite”折叠机将是 Galaxy Fold，而不是 Flip。

IT之家了解到，该研究公司还透露了一些与 Lite 机型的显示屏有关的规格。Galaxy Z Fold Lite 应该会有一个 7 英寸的可折叠屏幕和一个 4 英寸的小显示屏。

据称，三星将在全面屏的 Galaxy Z Fold 3 上退一步，也为其配备一块较小的 4 英寸外显示屏。如果属实，这将是一个难以接受的事实。初代 Galaxy Fold 的 4.6 英寸外显示屏是这款手机在用户体验方面的最大弱点，而三星在发布 Galaxy Z Fold 2 时也承认了这一点，采用了更大的 6.23 英寸外显示屏。

最后，该报道指出，虽然三星会缩小 Galaxy Z Fold 3 的外显示屏，但对于即将推出的 Galaxy Z Flip 2 来说，其做法却完全相反。三星 Galaxy Z Flip 拥有 1.1 英寸的显示屏，可以提供一些信息，但 Galaxy Z Flip 2 的外屏据说将拥有 3 英寸大小。

这可能会极大地改变用户与 Galaxy Z Flip 2 的交互方式。更大的 3 英寸显示屏无疑会更好地匹配 One UI 3 的新锁屏小部件，应该可以让用户在无需翻开手机的情况下执行更多任务。